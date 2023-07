MOKK: az albérleteknél sok múlhat azon, van-e bérlői kötelezettségvállalás

A felvételi ponthatárok kihirdetésével indul a roham az albérletekért az egyetemi városokban, a felek közötti problémák esetén sok múlhat azon, van-e bérlői kötelezettségvállalás – közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) vasárnap az MTI-vel.

A közleményben az írták: a bérbeadók gyakran nagy összegű kaucióval próbálják bebiztosítani magukat arra az esetre, ha a bérlő kárt okozna, nem fizetné a lakbért vagy a rezsit, pedig probléma esetén elsősorban az számít, milyen szerződést kötöttek.

Sokszor hosszas és költséges pereskedés veszi kezdetét, ezért egyre több bérbeadó kér közjegyző által készített egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot bérlőjétől, amellyel a jogviszony megszűnése után a kiköltözést, az elmaradt bérleti díjak és rezsiköltségek, közüzemi díjak megfizetését is biztosítani lehet – hangsúlyozták.

A közjegyző által készített szerződés mindkét felet védi, de dönthetnek úgy is, hogy a teljes bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalják. Ez már a bérlőnek is garanciát jelent például arra, hogy nem emelhetik váratlanul a lakbért és nem tehetik ki jogtalanul az ingatlanból – írták.(MTI)