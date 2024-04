MNB: újabb szintre lép az azonnali fizetés

Április 1-től minden hazai fogyasztó és vállalkozás teljesítheti fizetési tranzakcióit fizetési kérelem elfogadásával és arra válaszul azonnali fizetés kezdeményezésével – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a fizetési kérelem szolgáltatás számos helyzetben, például számlafizetéseknél, internetes vagy fizikai boltban történő vásárlásoknál, vagy akár magánszemélyek közötti pénzküldésnél is használható, így újabb lehetőséget biztosít az elektronikus fizetések, ezen belül is az azonnali fizetés használatára. A fizetési kérelemmel indított átutalások a vásárlók számára minden esetben ingyenesek, míg a számlakibocsátók, kereskedők számára a jelenlegi megoldásoknál olcsóbb, kényelmesebb elektronikus fizetési alternatívát jelenthetnek.

Április 1-jétől minden hazai banknak kötelező biztosítania az ügyfelei számára a fizetési kérelemre válaszul kezdeményezett azonnali fizetések indítását – hívta fel a figyelmet a jegybank.

A fizetési kérelem egy olyan szabványosított üzenet, amelyet a fizetés kedvezményezettje küld a fizető félnek. Az üzenet tartalmazza egy azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges valamennyi adatot, amelynek segítségével a fizetés kényelmesen, automatizáltan történhet – ismertették a közleményben.

A fizetési kérelem alapú elektronikus fizetések biztosításához a számlakibocsátóknak, kereskedőknek szerződniük kell egy olyan bankkal vagy más pénzforgalmi szolgáltatóval, amely képes akár automatizált módon, kötegelten, nagy tömegben fizetési kérelmet küldeni.

A szabályozás biztonsági okokból csak a fizetési kérelmek fogadását tette kötelezővé a pénzforgalmi szolgáltatóknak, az MNB adatai alapján azonban a lakossági banki ügyfelek jelentős részének már jelenleg is elérhető a fizetési kérelmek küldésének lehetősége is.(MTI)