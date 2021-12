MNB: januártól újra fizethetnek osztalékot a bankok

Januártól ismét fizethetnek osztalékot a hitelintézetek, lehetővé válnak a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlások és a teljesítményjavadalmazást szolgáló kifizetések is, a jegybank ugyanis nem hosszabbítja meg ezek korlátozását – tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn az MTI-t.

A döntés oka, hogy a koronavírus-járvány miatti gazdasági bizonytalanságok mostanra csökkentek, gyors gazdasági kilábalás indult meg, ami mérsékli a hitelintézetek tőkehelyzetével kapcsolatos kockázatokat is – írták a közleményben.

Megjegyezték: a törlesztési moratórium célzott folytatásával jelentősen apadt – s mára mindössze a teljes hitelállomány 4 százalékára rúg – a fizetési stop hatálya alatt lévő hitelek aránya is, ami szintén enyhíti a kockázatokat.

Az MNB adatai szerint emellett megfelelő a hitelintézetek szektorszintű értékvesztés-fedezettsége, így nincs szükség az egész piacot érintő további korlátozásokra.

A jegybank mostani lépése összhangban van az Európai Központi Bank idén szeptember 30-i lépésével is, amely során az EKB szintén visszavonta az osztalékfizetés korlátozásával kapcsolatos korábbi ajánlását.



Az MNB arra is kitért, hogy továbbra is nyomon követi az egyes pénzügyi intézmények értékvesztés-fedezettségét, és esetleges probléma esetén egyedileg kezeli azt.Az MNB tavaly márciusban fogadott el átfogó intézkedéscsomagot a hitelintézetek számára a járvány hatásainak mérséklésére. Ezt követően vezetői körben jelezte elvárását, hogy 2020. szeptember 30-ig ne történjen osztalék-jóváhagyás vagy -kifizetés az érintett pénzügyi intézmények részvényeseinek; ezt a határozatot később többször meghosszabbította. Az osztalékkifizetés korlátozás alól a pénzügyi intézmények szigorú feltételek teljesítése esetén eddig is mentesülhettek – emlékeztetett az MNB közleményében.(MTI)