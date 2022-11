MNB: az OTT-ONE nem pótolta a hiányosságokat, fennmarad a részvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztése

Változatlanul érvényben van az OTT-ONE részvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztése, mert továbbra is hiányzik a társaság 2019., 2020., 2021. évi auditált éves beszámolója és 2022. első féléves jelentése – közölte a Magyar Nemzeti Bank szerdán az MTI-vel, hozzátéve, hogy a mulasztás miatt 2 millió forint bírságot is kiszabott a cégre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ismételten felszólította a kibocsátót: tegyen eleget a jegybank eddigi határozataiban foglaltaknak, amely szerint maradéktalanul meg kell felelnie a tőzsdei kereskedés újraindításához szükséges valamennyi tájékoztatási kötelezettségének.

A felügylet emlékeztet: az OTT-ONE korábbi könyvvizsgálója idén áprilisban visszavonta a kibocsátó 2019. évi éves jelentésének részét képező független könyvvizsgálói jelentését. Ezt követően a kibocsátó tavaly novemberben újonnan megválasztott könyvvizsgálója idén júniusban – szintén visszavonta a társaság 2020. és 2021. évi éves jelentéseinek részét képező független könyvvizsgálói jelentéseit is, majd visszalépett auditori megbízatásától.

Az MNB rendelkezésére bocsátott információk szerint a kibocsátó mostanáig nem bízott meg új könyvvizsgálót. A 2022. első féléves jelentését sem tette közzé, ezért az MNB most 2 millió forint összegű felügyeleti bírságot is kiszabott.

Az MNB felhívta az OTT-ONE figyelmét, hogy amennyiben a kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek arra is van lehetősége, hogy részvényeit törölje a tőzsdei termék terméklistáról.

A jegybank tavaly eredetileg azért függesztette fel a kibocsátó részvényeinek tőzsdei kereskedését, mert a kibocsátó hiányosan – a tőzsdei befektetők számára a megítélését potenciálisan érintő lényegi információt elhallgatva – tette közzé, hogy könyvvizsgálója visszaadta a 2020-as pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozó megbízását.

Az MNB időközben célvizsgálatot is végzett a kibocsátónál, áttekintette a tiltott piaci manipulációra, a bennfentes információ haladéktalan nyilvános közzétételére, illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását. Ennek nyomán 111 millió forint bírságot szabott ki, mert az OTT-ONE többször elmulasztotta közzétenni rendkívüli tájékoztatását a részvényei értékét, hozamát érintő információkról. Eközben nem érdemi, illetve olykor nem megalapozott, nem teljes körű vagy valótlan információkat tett közzé, és később is mellőzte az azokat negatívan korrigáló tájékoztatásokat. A kibocsátó emellett számos esetben nem haladéktalanul tette közzé a keletkezett tényleges bennfentes információkat – írta a jegybank.(MTI)