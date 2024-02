MNB: a kgfb a tavalyi utolsó negyedévben már alig drágult a személyautóknál

Mindössze 368 forinttal emelkedett a tavalyi IV. negyedévben egy átlagos személyautó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) állománydíja – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint az éves díjnövekedés – a korábbi magas, de folyamatosan lassuló mérték miatt – a budapesti autósoknál összességében 12, a vidékieknél 11 százalék volt.

Károkra is csak 7 százalékkal többet fizettek ki a biztosítók, mint egy évvel korábban, márpedig e fékeződés is kedvezően hat a díjak változására – tették hozzá.

Kifejtették, hogy a személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagos állománydíja 0,3 százalékkal, szerződésenként kevesebb mint 400 forinttal nőtt 2024 utolsó negyedévében a korábbi időszakok 1-7 százalékos mértékeivel szemben.

Mind a díjak, mind a kárkifizetések növekedésénél egyértelműen látszódik a lassulás – derült ki MNB friss negyedéves Kgfb-indexéből.

A személyautók éves országos átlagdíja így 2023-ban 53 ezer forint alatt maradt. A budapesti autósok átlagdíja – alapvetően a tavalyi év első részében mért magasabb díjnövekedési ütem miatt – 12 százalékkal, a vidéken élőké 11 százalékkal emelkedett egy év alatt – írták.

Úgy folytatták, hogy kárkifizetésekre a biztosítók a tavalyi utolsó negyedévben 0,7 százalékkal fordítottak többet, mint 2023 júliusa és szeptembere között.

Éves szinten összességében 7 százalékkal bővült a kárráfordítások mértéke, ami szintén fékeződést jelez – közölték, hozzátéve, hogy a kártérítések növekedésének lassulása visszafoghatja a díjak emelkedését is.

Az egyéb járműkategóriák esetében az egyedi járművek többségénél egyszámjegyű, a taxiknál, nagyobb autóbuszoknál és teherautóknál viszont 10-16 százalék között volt az éves díjemelkedés mértéke.

A flottás járművek szinte mindegyikénél kétszámjegyű éves díjnövekedés volt látható, ezen belül a nagyobb buszoknál – ahol ugyanakkor menet közben jelentősen csökkent az állomány, tehát változott az összetétel – 74 százalékkal nőtt a díj 2023-ban – közölte az MNB.(MTI)