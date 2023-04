MLBKT: lassabb növekedést jelez a márciusi beszerzésimenedzser-index

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított márciusi értéke 55,3 pontra esett a februári 56,3-ról, eszerint a válaszadók az előző hónaphoz képest lassabb bővülési folyamatokról számoltak be – ismertette legfrissebb havi felmérésének eredményét hétfőn a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A korábbi március havi értékekkel összevetve az idei érték magasabb, mint az 52,3 pontos hosszú távú átlag és meghaladja az előző három év márciusi értékeinek 54,2 pontos átlagát is. A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexértéknél 1995 óta összesen hat évben volt magasabb március havi érték.

A felmérésben vizsgált részindexek közül a beszerzési mennyiség indexét és a vásárolt készletek indexét kivéve csökkenő részindexeket jelzett az MLBKT. A változások mértéke csak egy esetben haladta meg az öt százalékpontot. A vásárolt készletek index 3,0 százalékponttal nőtt a hónapban, stabil emelkedést jelez. A beszerzési mennyiség index 1,6 ponttal nőtt.

A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

A foglalkoztatottság indexe 2,2 százalékponttal alacsonyabb, 50,9 lett márciusban, de már tizennyolcadik hónapja bővülést mutat. Az elmúlt időszakban is 50,0 pont körül mozgott az index.

Az új rendelések mennyisége továbbra is erős bővülést mutat, ám az indexérték 1,0 százalékponttal csökkent. A termelési mennyiség index szintén bővülést jelez, a márciusi indexérték 3,6 százalékponttal alacsonyabb a februárinál.

A szállítási átfutási idő értéke, ezzel szemben tartósan 50 pont alatt maradt, a februári markáns növekedés után a múlt hónapban 2,5 százalékponttal csökkent az index.

A külpiaci mutatók ismét bővülésről tanúskodnak, bár az import indexe 3,1 százalékponttal, az exporté 3,0 százalékponttal kisebb a februárinál.

A beszerzési árak emelkedése tartós, de a 7,2 százalékpontos csökkenés lassulást jelez.

A késztermékkészletek indexe 1,2 százalékponttal esett vissza márciusban.(MTI)