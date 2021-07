MLBKT: júniusban erősödött a bizalmi index

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értéke 54,7 pont, tovább emelkedett a májusi 53,1 pontról, és a hatodik legmagasabb júniusi érték 1995 óta – közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) társaság csütörtökön az MTI-vel.

A válaszadók az előző hónaphoz képest harmadik hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be.

A BMI-t alkotó részindexek továbbra is vegyes képet mutatnak, a foglalkoztatottság alindexe enyhén tovább tudott emelkedni, az új rendelések mennyisége és a termelési mennyiség is tovább bővült, és a vásárolt készletek mennyisége szintén megtartotta múlt havi erős növekedési ütemét. A szállítási átfutási idő értéke – erősebb csökkenés mellett – továbbra is rendkívül alacsony értéken maradt.

A vásárolt készletek indexe egy havi szűkülés után második alkalommal bővül, a májusival egyező ütemben.



A beszerzési mennyiség indexe növekedett májusi értékéhez képest, a mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, és a legmagasabb júniusi adat.A beszerzési árak index értéke magasabb lett, és a válaszadók további árnövekedést jeleznek, ezzel a beszerzési árak egy hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően tizenegyedik hónapja lesznek magasabbak.A késztermékkészletek szintje júniusban alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, de bővülésre utal, aminek üteme továbbra is elég dinamikus.A külpiaci mutatók közül az importindex értéke csökkent májushoz képest, a másik külpiaci mutató, az exportindex értéke növekedett az előző hónaphoz képest.Júniusban acél, baromfi termékek, kacsamell, lemez, nyúl, nyúlmáj, pulykamell, pulykanyak, sárgaréz és vas kapcsán a válaszadók jelentősebb áremelkedést jeleztek. Hiány volt acélból, alapanyagból, bútorszerelvényből, címkepapírból, fa alapanyagból, fali lámpából, fémből, hengerből, kartonból, kábelből, laboratóriumi kellékekből, lemezből, papíralapanyagból, speciális elektronikai eszközből, szilikon alapanyagból, szorítóhüvelyből, vasból és vezetékből – közölte az MLBKT.(MTI)