MLBKT: emelkedett a beszerzésimenedzser-index

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított októberi értéke: 53,1 pont volt, ennek alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest hetedik hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be, két hónapos szűkülő trendet megszakítva – közölte a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) kedden az MTI-vel.

A szeptemberi index 52,0 pont volt, az idei érték összességében átlag feletti októberi értéknek tekinthető 1995 óta.

A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

A BMI-t alkotó részindexek összességében továbbra is kedvező képet mutatnak. Az új rendelések mennyisége dinamikusan bővült, a vásárolt készletek mennyisége pedig még mindig erős növekedési ütemet mutat. A termelt mennyiség erősebb ütemben bővült. A foglalkoztatottság alindexe két hónappal ezelőtti szűkülő üteme megfordult, értéke 50,0 pont fölé került októberben, első alkalommal egy hónap változatlanság után.

Az októberi szállítási átfutási idő hosszabb lett, mint az előző hónapban volt és a dinamika erősödött, jelezve a globális ellátási láncok működésében továbbra is érzékelhető problémát. Az index értéke 2020-ban is szinte végig 50,0 pont alatt volt, az októberi értékek közül az idei a legalacsonyabb.

A vásárolt készletek indexe egy havi szűkülés után hatodik alkalommal bővült, a szeptemberinél nem sokkal gyengébben.

A beszerzési mennyiség indexe nőtt szeptemberi értékéhez képest, és 50,0 pont fölött van hetedik alkalommal két hónap szűkülés után. A bővülés üteme továbbra is viszonylag erős.



A beszerzési áraknál az index értéke magasabb lett, és 50,0 pont felett maradva további nagyon erős árnövekedést jelez a válaszadók szerint. Ezzel a beszerzési árak egy hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően tizenötödik hónapja lesznek magasabbak.A késztermékkészletek indexe októberben alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, de továbbra is bővülésre utal. A korábbi októberi értékeket nézve az idei átlag felettinek tekinthető, és a második legnagyobb októberi 1995 óta.A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt szeptemberhez képest, és 50,0 pont fölött maradt. Az exportindexnél hasonló folyamat látható, az index értéke nőtt az előző hónaphoz képest, és 50,0 pont fölött maradva jelzi az export mennyiségének bővülését nyolcadik hónapja.(MTI)