Mitől lesz jobb egy webshop a többinél? Bemutatjuk a Kazán WebShop példáján keresztül!

A webshopok elterjedése már önmagában is jelentősen egyszerűbbé és gyorsabbá tette a bevásárlást. A webáruházaknak köszönhetően nem kell órákat töltenünk egy áruházban, nem kell időt és energiát fektetnünk a nézelődésbe, nagyobb termékek, például bútorok vagy épületgépészeti termékek esetén pedig nem kell megoldanunk a szállítást és a cipekedéshez sem kell elhívnunk erősebb családtagjainkat vagy barátainkat. Ez mind szép és jó, de ma már a csapból is webshopok folynak, ezért hatalmas a verseny. Ebből adódóan mindez már nem elég ahhoz, hogy egy webáruház versenyben maradhasson. De akkor mégis mit tehet egy online áruház, hogy egyenlő esélyei legyenek a potenciális vásárlók szerzésére? Csapatunk a témához a Kazán WebShopot hívta segítségül, hiszen remek példája annak, milyen is egy jó webshop.

„A vantól nem kell félni…”

…hangzik az elcsépelt mondás, mégis milyen igaz. A fogyasztói társadalom minden tagja különböző, ami azt jelenti, hogy a keresett termékekkel szemben is nagyon eltérő igényeket támaszt. Egy jó webshopnak éppen ezért annyi terméket kell elérhetővé tennie, amennyit nem szégyell – természetesen csak a saját profilján belül. Nem elvárás, hogy egy épületgépészeti termékeket áruló webáruház a 120l-es bojlerek mellett kozmetikai termékeket is forgalmazzon.

Lehessen egyszerűen és gyorsan keresni

Ez egy nagyon fontos szempont. Hiába van több ezer termék a webáruházunkban, ha azokat hosszadalmasan végig kell görgetnie a leendő vásárlónak. Segítsd őket egy részletes szűrő elhelyezésével, hogy minél hamarabb rábukkanhassanak a keresett termékre! Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az oldal felhasználóbarát legyen, és nagyobb eséllyel térnek vissza az elégedett vásárlók, akik pillanatokon belül megtalálták, amit kerestek.

Gyors kiszállítás

Talán ez az egyik legfontosabb, amiről gondoskodnod kell saját webshopod esetében is. A fogyasztói társadalom türelmetlen, ami érthető. Ha rendelünk valamit, akkor nagy valószínűséggel arra szükségünk van, ezért szeretnénk minél hamarabb magunknál tudni. Ha a potenciális vásárló azt látja, hogy a kiszállítás akár 1-2 hetet is igénybe vehet, már kattint is tovább. Egy jó webshop garantálja, hogy a rendelést mindenki néhány munkanapon belül – általában 3-4 nap – kézhez kapja.

A gyors kiszállításhoz azonban készlettel is rendelkezned kell. Ezt a Kazán WebShop úgy oldja meg, hogy fix beszállító partnerrel dolgozik együtt. Így a határidők és a megígért gyors kiszállítás is tartható, hiszen nem bizonytalan, hogy honnan és mikor tudják beszerezni a termékeket.

Legyél elérhető!

Hogy mit jelent ez pontosan? A vásárlók nagy részében már a rendeléskor felmerülnek különböző kérdések. Hacsak nem bukkannak rá a válaszra a Gy.I.K. részben, szinte biztos lehetsz benne, hogy telefonálni fognak. Ahhoz, hogy ne veszítsd el a potenciális vásárlókat, szükséges egy aktív ügyfélszolgálat, ahol készséggel állnak a vásárlók segítségére bármilyen kérdésben.