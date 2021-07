Mit érdemes tudni az élelmiszeripari kenőanyagokról?

A Klüber szerint nagy szerepet játszanak az élelmiszerbiztonságban az ipari kenőanyagok. A köztudatban a kenőanyagokat leginkább olyan gépekhez, mint a személygépjárművek, motorok, teherautók, kamionok, hajók stb. használnak, az utcán megállítva kevesen vágnák rá azt, hogy a kenőanyagok felhasználása jelentős az élelmiszeriparban. Pedig így van, méghozzá a Klüber / Klueber egyik jelszava szerint a végső megoldás az egyszerűségben rejlik, amely itt azt jelenti, hogy a tisztítószerek és kenőanyagok egy kombinációja rendkívül sokat segíthet ebben az iparágban is.

Hol van szükség kenőanyagokra az élelmiszeriparban?

A termelékenység és a higiénia problematikája érdekes módon egyben is megoldható egyes esetekben: az élelmiszeriparban elsősorban az élelmiszeripari szállítószalagoknál van szükség kenőanyagokra. Ehhez úgynevezett száraz kenőanyagokat lehet felhasználni, amelyekkel maga a kenés is jobb minőségű lesz, nem is beszélve a láncok higiéniájáról, az utánkenéshez képest a tisztítás költségei is csökkennek, amely alacsonyabb üzemeltetési költségekkel és folyamatbiztonsággal jár.

Milyen további előnyei vannak a megfelelő száraz kenőanyagoknak?

Többek között az, hogy üvegek nem borulnak fel, amely egyébként gyakori leállásokat eredményez és hátráltathatja a teljes termelési folyamat hatékonyságát és végső soron a sikerét is.

Nagyon fontos a magas termelékenység fenntartása során az is, hogy megfelelő, kifejezetten a szállítószalagokhoz szánt kenőanyagokat alkalmazzunk. Italgyártás során például fontos, hogy a szállító rendszerben ne jelenjenek meg magas súrlódási értékek, hiszen ez kisebb balesetekhez, üzemi szünetekhez vezethet. Szintén kiemelt fontosságú, hogy problémamentesen működjön a rendszer anélkül, hogy maradékanyagok maradnának a szállító láncokon.

Mint tudjuk, ha az adott iparági részben dolgozunk, hogy az italgyártás során sor kerülhet üveg, műanyag PET, karton vagy fémdoboz gyártására is. A szalagok nagyon fontos, hogy ne kopjanak el, de a hiányos kenés miatt a palackok, tárolóegységek sem borulhatnak fel. És ekkor még nem is említettük azt, hogy a termékek csomagolása is megsérülhet, amely rengeteg extra munkával jár: mind a gyártás költsége és az ide befektetett idő is megnő, mind csökken a termelékenység.

Milyen előnyökkel jár egy kenőanyag, amely tisztít is?

A megfelelő élelmiszeriparban felhasznált kenőanyagok már nagyon kis mennyiségnél is hatékonyak a kopás és súrlódás esetében, úgy, hogy a szalagokon nagyon kevés maradékanyag keletkezik. Ezek miatt többek az alábbi előnyökkel is lehet számolni:

– nagyobb tisztaság és alacsonyabb takarítási költségek,

– magasabb termelékenység,

– környezetvédelemre optimalizált termék használata,

– alacsonyabb üzemeltetési költségek,

– az alkatrészek hosszabb ideig maradnak „életben” és

– a folyamatstabilitás növekszik.

Mi a három fő alapanyag?

A fent leírt keverék három fő összetevője a víz, a kenőanyag és a tisztítószer. Ez több évtizedes know-how-nak köszönhetően készült el és a végeredmény egy homogén keverék, amely nagyon kevés maradékanyagot hagy maga után.