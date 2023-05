Mit csinál egy online marketing ügynökség?

Egy online marketing ügynökség kapuin belül sok sok tevékenység lakozik. Széles a tevékenységi paletta, de annak is kell lennie, mert különben nem lehetne sikeres a cég. Milyen tevékenységekre is gondolunk?

Weboldal optimalizálás

A megfelelően optimalizált weboldal az alapja minden online marketing tevékenységnek, hiszen ha nincs rendben, akkor a többi tevékenység sem fogja kifejteni a várt hatást. A weboldalnak felhasználóbarátnak, könnyen értelmezhetőnek kell lennie, illetve minden szükséges információt tartalmazni a kell ahhoz, hogy a felhasználó könnyen el tudjon igazodjon rajta és gyorsan megtalálja, amit keres.

Az oldalon eltöltött idő mutatója remek mérője annak, hogy egy weboldal mennyire jó. Ha ez az érték egy percnél kevesebb, akkor az azt jelenti, hogy az érdeklődőt nem sikerült megfogni vagy meggyőzni, és hamar elhagyta az oldalt. Ha ezt a jelenséget tapasztalod, érdemes egy marketing ügynökség segítségét kérni a webhely átalakításában.

Keresőmotor optimalizálás (SEO)

Ahhoz, hogy a weboldal minél előbb jelenjen meg az adott, releváns kulcsszavakra a Google keresőben, SEO-ra, tehát keresőmotor optimalizálásra van szükség. Hirdetésekkel természetesen könnyedén a találati lista tetejére lehet kerülni, de organikusan nem. A SEO-val organikusan, tehát költséges hirdetések nélkül kerülhet előrébb az oldal a találatok között. A keresőoptimalizálás esetén fontos tudni, hogy az eredmények nem egyből lesznek láthatóak, így türelmesnek kell lenni és bízni kell a felkért szakemberek vagy online marketing ügynökség munkájában.

Pay-per-click (PPC)

Egy online marketing ügynökség tagjai között általában van legalább egy PPC-s is, akinek feladata a hirdetések beállítása az ügyfél számára, a kampányok tervezése, a riportok összeállítása és egyes esetekben az ügyfelekkel való kapcsolattartás. Munkájával viszonylag gyorsan érhetőek el eredmények, így közkedvelt választás a hirdetés- és kampánykezelés online marketing szolgáltatás cégek körében.

Közösségi média marketing (Content Management)

A Content Manager elsődleges feladata egy marketing ügynökségnél, hogy az ügyfelek számára tartalmat gyártson és posztolja azokat a Facebook, az Instagram és az egyéb social média platformokon, valamint hogy szöveget írjon a weboldalra, így a blog cikk készítése is az ő munkakörébe tartozik. Fontos feladata még figyelni arra, hogy a követőknek milyen tartalomtípus tetszik, mert így lehet sikeres online jelenlétet építeni. A legjobb, ha folyamatosan van tartalomgyártás és nem csak időszakosan. Érdemes néha kiemelni is egy-egy posztot a hirdetések mellett, ezzel is nagyobb forgalmat generálva az oldalnak.

E-mail marketing

Az e-mail marketing egy olyan online marketing eszköz, melyet az online marketing ügynökségek előszeretettel használnak. Nem csupán azért, mert egy egyszerű eszköz, hanem mert hatásos, hiszen ha jól meg van tervezve és megfelelő stratégia van építve az e-mail marketing mögé, akkor komoly szerepe tud lenni az ügyfélmegtartásban. Hogyan is néz ez ki?

Az online marketing ügynökség egyeztetve az ügyféllel megalkot egy e-mail marketing tervet, vagyis e-mail sablonokat hoz létre, melyeket az ügyfél adatbázisában szereplő e-mail cím listára küldenek ki, a megfelelő időpontban. Erre példa lehet egy webshop esetén, amikor a vásárló a kosarába tesz egy terméket, de nem veszi meg, hanem benne hagyja. Ekkor a vásárló kap egy e-mailt, amelyben emlékeztetik, hogy valamit a kosarában felejtett és nem vette meg. Így lehet, hogy újra meglátogatja majd az oldalt és megveszi a terméket, az e-mail hatására.

Szeretnéd, ha a Te online jelenlétedet is kézben tartaná egy marketing ügynökség? Nézz körbe a piacon, válaszd ki a szimpatikus online marketing ügynökséget és kezd meg velük együttműködésedet!