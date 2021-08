Mire kell figyelnünk, ha új irodai széket keresünk?

A kulcsszó: ergonómia.

Az emberiség jelentős százaléka hosszú évszázadokig olyan munkát végzett, amihez nem kellett leülni. Viszonylag kevés olyan szakma létezett, amit ebben a pózban kellett űzni, de akadtak persze olyanok is, akiknek nagyban hozzátartozott a feladatik elvégzéséhez, viszont nem a királyoks és császárok alkottak tömegeket. Ezzel szemben ma már az emberek jelentős része irodai munkát végez, többnyire ülve, és közülük pedig sokakat gyötör a hát- vagy derékfájás.

Az irodai munka ma már sok esetben nem egyenlő azzal, hogy valaki bejár egy berendezett munkahelyre, hogy onnan láthassa el a feladatait. Sok munkáltató felismerte a home office előnyeit, amihez a legtöbb munkavállalónak kisebb-nagyobb átalakításokra van szüksége az otthonában, ha meg akarja teremteni az ideális munkakörnyezetet. Mert bár egy darabig kényelmes a kanapé, a babzsák, az ágyban hasalva gépelés, hosszú távon nem a legszerencsésebb így dolgozni. Célszerű kialakítani a lakás többi részétől elválasztott részt, ahol az íróasztalunk és a székünk állnak.

Ha átgondoljuk, hogy napi hány órát töltünk ülve, akkor rövid időn belül belátjuk, hogy az ehhez használt széknek nem árt kényelmesnek lennie. A kényelem viszont nem minden, fontos az is, hogy állítható magasságú legyen, hogy az asztalhoz igazíthassuk. Egy irodai forgószék megfelelő támasztékot biztosít a gerincünknek és a derekunknak is. Ezzel kényelmesebb és hatékonyabb is a munka. A választáskor tehát érdemes azzal kezdeni, hogy az üléssel töltött órák számát felmérjük, hiszen akadnak olyan forgószékek is, amilyenek például a gamer székek, és speciálisan a hosszú órákig tartó használatra lettek kiképezve.

Azonban ezekre a típusokra nincs mindenkinek szüksége, a döntést az határozza meg inkább, hogy mennyire kényelmes a szék, kellően ergonomikus kialakítással rendelkezik-e, illetve elég tartós-e. Fontos, hogy a saját igényeink szerint tudjuk alakítani, hiszen a kezünk pozíciója sem mindegy, és ez nem csak a teljesítményünket, hanem az egészségi állapotunkat is befolyásolja.