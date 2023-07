Mire jó a konkurenciaelemzés és hogyan készül?

Az online versenytárs elemzés rendkívül fontos az online üzleti világban, különösen az induló weboldalak esetében. Piacra lépés előtt segít megérteni a viszonyokat és általa jobb üzleti döntések születhetnek.

Konkurencia mindig van és mindig lesz – ez jó dolog, mert ők a legnagyobb tanítóink. Elemzésükkel a vállalkozások betekintést nyerhetnek abba, hogy mi sikeres a piacon és mire reagálnak jól a vásárlók.

Az elemzés a legjobban új weboldal vagy webshop létrehozásakor, vagy meglévő webhely felújításakor végezhető el, amikor egyértelmű célokat határoznak meg és az iparágban lévő versenytársakat azonosítják.

Az összegyűjtött információkat az inspiráció forrásaként lehet használni a kreatív megoldásokra, illetve a piaci rések keresésére. A versenytársak elemzése a honlap vagy webshop kialakítása előtt elengedhetetlen, hiszen intenzív online verseny van a célközönség figyelméért akár áru, szolgáltatás, vagy szórakoztatás a cél.

Az versenytárs elemzés segít megérteni a saját pozíciót a piacon és adatalapú döntéseket hozni.

A versenytársak erősségeinek és gyengeségeinek ismerete elengedhetetlen a sikerhez, hiszen definiálnunk kell azt, miben és hogyan szeretnénk többet adni náluk. Ezzel egyidőben a keresőben való helyekért is elindul a harc, különösen a népszerű és hasznos kifejezésekre, kulcsszavakra. Ezek megtalálása is a versenytárselemzés része, de egyes részek optimalizált szövegezése, a megjelenés és az értékajánlatok összehasonlítása is.

Az első lépés az elsődleges online versenytársak azonosítása, akik hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítenek ugyanannak a célcsoportnak.

A versenytársak weboldalainak szerkezetének, funkcióinak, felhasználói élményének, tartalmának, keresőoptimalizálásának és marketingstratégiájának elemzése elengedhetetlen lépés a jobb szövegek megírása, jobb weboldal kialakítása és kitűnés a célközönség figyelméért folyó online versenyben. Ennek nyomán jön a többi feladat.

Célkitűzések meghatározása: A versenytársak elemzése hatékonyabb lesz a célok meghatározása után, amelyek alapján a teljesítményt mérhetjük.

Monitorozni kell azokat a versenytársakat, akik a mi piaci szegmensünkben a leginkább lefedik azokat a területeket, melyeken mozgunk. Itt összehasonlító adatokra van szükség, hogy miben és hogyan különbözünk, vagy hasonlítunk.

Ehhez többféle alkalmazás használata szükséges, vannak SEO programok, illetve más, célzott eszközök, alkalmazások is.

A stratégia elemzése: Fel kell mérni a versenytársak aktivitását, beleértve a weboldal tartalmát, a közösségi média jelenlétet és a tartalommarketinget. Az erősségek és gyengeségek azonosítása lehetővé teszi, hogy célzott megoldásokat dolgozzunk ki azon versenytársak megelőzésére, akikkel hasonló keresési kifejezésekre, illetve célcsoportokra dolgozunk.