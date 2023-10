Mire figyeljünk egyéni vállalkozás indításakor?

Tippek az induláshoz.

Közel sem egyszerű feladat saját üzletbe fogni, de annál jóval könnyebb, mint amilyennek elsőre gondolnánk. Nem kell megrémülni és visszakozni az előttünk tornyosuló feladatoktól, inkább szedjük össze a bátorságunkat és vágjunk bele!

Mik legyenek az első lépések?

Először is fel kell mérnünk az előttünk álló üzleti helyzetet, valamint a jövőbeli esélyeinket. Mindezek után, ha még mindig érezzük a siker illatát, érdemes belekezdeni a munkálatokba. Egy megfelelő üzleti tervvel a zsebünkben már lényegesen jobban átlátjuk a helyzetet. A tevékenységi körünk meghatározása az egyik első feladatunk, amit nem csak álmaink és az elképzeléseink, hanem a piaci lehetőségek is befolyásolnak. Ez fontos, hiszen az egyéni vállalkozás indításakor meg kell határoznunk az adózási formát, illetve a tevékenységi körünket is. Ha bizonytalanok vagyunk a TEÁOR segítségével egyszerűbben megtalálhatjuk a tevékenységünket. Ne feledkezzünk meg továbbá arról sem, hogy Magyarországon minden vállalkozásnak és gazdasági társaságnak rendelkeznie kell székhellyel. Ez vagy egy saját ingatlan vagy egy szerződéses – erre a célra is használható – bérlemény lehet, továbbá amennyiben nem rendelkezünk ilyen irodának alkalmas ingatlannal, székhelyszolgáltató által biztosított székhelyet is választhatunk.

Milyen előnyei vannak az egyéni vállalkozásnak?

Kezdő vállalkozóként ez a legkönnyebb lehetőségünk. Az egyéni vállalkozások alapvetően egyszerűbbek és könnyebben kezelhetőek más vállalkozási formákhoz képest. Nincs szükség több tulajdonos jóváhagyására, sem egyéb bürokratikus eljárásokra a döntések meghozatalához. Az egyéni vállalkozások nagy rugalmasságot kínálnak a tulajdonosnak, de az sem utolsó szempont, hogy teljes irányítással rendelkezik a vállalkozásuk felett. Ez pedig lehetővé teszi a vállalkozónak a gyors és hatékony döntéshozatalt.