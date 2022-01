Minden kezdet nehéz: a TOP 5 leggyakoribb akadály, amivel a kezdő vállalkozások szembesülnek

A vállalkozásindítás, illetve a fiatal cégek első időszakának hatékony menedzselése soha nem volt kockázatoktól és nehézségektől mentes – nincs ez másképp manapság sem. Sőt, sok szempontból napjainkban még több problémával kell megküzdeni, gondoljunk csak a kommunikációs csatornák bővülésére és átalakulására, a túltelített piacokra, vagy akár az elmúlt két évben az életünk részét képező globális pandémiára és annak többek között például a személyes kapcsolattartásra való hatására. Van azonban néhány olyan nehézség, amellyel minden kezdő vállalkozás szembesül. A Brillit.com online üzleti platform szakértői bemutatják a TOP 5 leggyakoribb problémát és megoldásait.

Egy vállalkozás felépítése és beindítása mindig is kemény kihívások elé állította a vállalkozó szelleműeket, legyen szó a megfelelő ötletről, a kezdőtőke előteremtéséről, vagy akár az időigényességről. Azonban a fiatal vállalkozások kezdeti időszakában a működés hatékony fenntartása és a felmerülő problémák megoldása kulcsfontosságú – nem csak a jövőbeli növekedés, de a vállalkozás életben maradása érdekében is. Ráadásul vannak olyan kihívások, melyek leküzdése kifejezetten a kezdő vállalkozásokat számára okozhat nehézséget. Nézzük, mik ezek!

Stabil pénzügyi háttér

A kezdő vállalkozások számára az induló tőke előteremtése, a hatékony cash flow folyamatos biztosítása, valamint a stabil pénzügyi háttér fenntartása különösen nehéz lehet, hiszen nem feltétlenül rendelkeznek korábban eladott vállalkozásból fakadó, vagy állandó, biztos bevételi forrással, amelyet az új vállalkozás pénzforgalmának finanszírozására fordíthatnak. Az új vállalkozók tehát gyakorlatilag nulláról indulnak. Érdemes átgondolni minden pénzügyi kérdést, megfontolni az összes finanszírozási lehetőséget és az adott vállalkozás igényeinek leginkább megfelelőt választani. A cash flow stabil fenntartása érdekében pedig nagyon fontos a részletes költségtervezés és annak pontos betartása. Érdemes még elkerülni az előfinanszírozást és az előleget, illetve optimalizálni a számlák fizetési határidejét is.

Delegálás és csapatmunka

A vállalkozás egy bizonyos pontjáig működőképes, sőt, még hatékony is, ha a vállalkozó egyedül, vagy pár fő segítségével végez el minden feladatot, egy idő után ez azonban nem fenntartható. Egyre több olyan kihívás fog felmerülni, amik megoldására nem biztos, hogy az adott vállalkozást vezető pár fő kompetenciája megfelelő. Egyre több munka lesz az új céggel, amik ellátása egyre időigényesebbé válik. El fog jönni az a pont, amikor az egy- vagy néhány személyes cég saját növekedésének útjába áll. Ezt fel kell ismerni és hatékonyan kell tudni kezelni is: képesnek kell lenni néhány feladatot kiadni a kezünkből és ledelegálni azokat, új kollégákat felvenni, és bizonyos tevékenységeket – pl. HR, jogi vagy pénzügyi folyamatokat – kiszervezni külső szakértőknek. A Brillit.com online üzleti platformon például lehetőség van különböző szakterületeken tevékenykedő partnerekkel is megismerkedni, ajánlatot bekérni, és akár együttműködni is. Segítséget kérni és csapatban dolgozni nem gyengeség, hanem a vállalkozás erőssége!

Marketing és láthatóság

A hatékony marketingtevékenység egy kezdő vállalkozás számára elengedhetetlen annak érdekében, hogy a fiatal cég szélesebb körben is láthatóvá tegye magát, tevékenységét, termékeit és szolgáltatásait. Amennyiben a cég berkein belül nincs a marketing területén jártas kolléga, akkor érdemes marketingszakemberhez fordulni, hogy a vállalkozás a leghatékonyabb stratégiával szólíthassa meg leendő ügyfeleit. A legfőbb szempontokat addig is érdemes megállapítani: kik tartoznak a vállalkozás célcsoportjába és mekkora budget-ből tud a marketingtevékenység gazdálkodni. Ez az időszak nem a kísérletezésről és a próbálkozásról szól, ezért érdemes pontosan előre tervezett, eredményfókuszú, hatékony marketingstratégiát felállítani.

Adminisztratív terhek

Az induló vállalkozások vállára a különböző adminisztratív feladatok ellátása – például folyamatos kapcsolattartás, dokumentumkezelés, szerződéssablonok vagy éppen ajánlatkérők gyártása – különösen nagy terhet helyez. „Felismerve az adminisztratív feladatok elburjánzásának problémáját, a Brillit.com platformon közvetlenül és könnyedén van lehetőség kiírásokat és tendereket indítani, ezekre jelentkezni, árajánlatokat kiküldeni és szerződést kötni. Az induló vállalkozások számára ez nemcsak az adminisztratív terhek csökkentését teszi lehetővé, de láthatóságot is biztosít számukra. A Brillit felületén tendereket kiíró vállalatok ugyanis nyitottak a kisebb, de megbízható, jó áron dolgozó cégekkel való együttműködésre is” – részletezi az online üzleti platformon elérhető, az adminisztratív terhek csökkentést elősegítő szolgáltatásokat Bracsok Norbert, a Brillit.com szakértője.

Ügyfélszerzés és kapcsolati háló

A legtöbb induló vállalkozás számára kiemelt problémát jelent az első években a partnerszerzés. Noha ez egy vállalkozás számára később is a legnehezebb feladatok közé tartozik, de referenciákkal és elégedett ügyfelekkel a háttérben ez jellemzően már egyszerűbb folyamat. Azonban az induló vállalkozások ebben a tekintetben is nulláról indulnak és a kezdeti időszakban minden követ meg kell mozgatniuk, hogy felhívják magukra a figyelmet, ügyfeleket szerezzenek és kiterjesszék kapcsolati hálójukat.

„A Brillit.com platformon a digitális közösség segítségével a különböző területekről érkező vállalkozások könnyen egymásra találhatnak és tartós üzleti kapcsolatokat építhetnek ki, emellett az online felületen keresztül könnyedén kommunikálhatnak egymással. A Brillit ideális helyszíne a kapcsolatépítésnek és a kapcsolati háló bővítésének, miközben a modern üzletfejlesztés kulcsát jelentő digitalizáció számos előnye is kiélvezhető” – teszi hozzá Bracsok Norbert.

Az online platform a jövőben is folytatja a közösségépítő funkciók fejlesztését, távlati célja pedig az, hogy az induló, kisebb vállalkozások, közintézmények, civil szervezetek és a beszállítókat kereső nagyobb cégek után a magánszemélyeket is bevonja az „üzleti párkeresésbe”.