Milyen előnyei vannak az újrahasznosítható tároló ládáknak a logisztikában?

A logisztikában a műanyag tároló dobozoknak számos fajtája létezik, mivel az egyes iparágak sajátos követelményeket támasztanak a szállító ládákkal szemben. Az ellátási lánc számos elemében használják őket nagy haszonnal, pl. autóiparban, ipari gyártásban, élelmiszeriparban, agrárszférában, kiskereskedelemben stb. azonban kevés szó esik arról, hogy hol térül meg igazán az újrahasznosítható műanyag tárolók használata – cikkünkben összegyűjtöttünk pár olyan területet, amiket pozitív irányban befolyásolnak.

Csökkenne a műanyagszennyezés

Legelőször is meg kell említeni a világ egyik legnagyobb környezetkárosító tényezőjét: azt a borzalmas mennyiségű műanyagot, ami a használati tárgyak és a csomagolóanyagok gyártásakor termelődik. A használata kétségtelenül előnyös, mivel olcsó és gyorsan előállítható, a negatív vonzatával sajnos viszont már csak évtizedekkel később szembesülünk. Az utóbbi időben szerencsére felbukkantak innovatív törekvések, amelyeknek köszönhetően az elmúlt pár évben egyre népszerűbb lett a fenntarthatóság is. A logisztikában használt visszaforgó műanyag tárolók ugyan nem jelentenek komplett megoldást a helyzetre, azonban mindenképp példamutató törekvés.

Anyagilag kedvezőbbé válna a szállítmányozás

A cél, hogy mind termelői, mind fogyasztói oldalon megváltozzon a hozzáállás az újrahasznosított műanyag ládákkal kapcsolatban. A használatukkal ugyanis nemcsak gazdaságosabbá, de környezetbarátabbá lehetne tenni a szállítmányozást. Tökéletes példaként említhetők a Schoeller Allibert összecsukható műanyag ládái és dobozai – gondoljuk el, hogy mennyi helyet lehet velük megtakarítani a szállítójármű rakodóterében, ha összehajtjuk őket a visszaúton! Így gyorsabban, kevesebb fuvarból el lehet osztani az árucikkeket, aminek eredményeként időt és pénzt takaríthatunk meg.

Növelhető a versenyképesség

Manapság különösen fontos egy vállalat számára a minőségi termék vagy szolgáltatás megléte mellet t a jó piaci szereplés is. Az újrahasznosítható tároló ládák használata ez utóbbit nagymértékben támogatja – jelzi a konkurenciának, hogy cégünk nemcsak beszél, hanem cselekszik is a körforgásos gazdasági modell elősegítése érdekében. 2021-ben a környezettudatosság szinte minden piaci ágazatban jelentős szerepet játszik, így egy vállalat számára kikerülhetetlenül foglalkozni kell a témával. Azonban nemcsak kell, hanem érdemes is elgondolkozni az újrahasznosítható tároló ládák használatán, mivel a költségek optimalizálása a jelen gazdasági helyzetben minden piaci szereplő számára csak előnyt jelenthet.