Mi történik az alumíniumdobozokkal az újrahasznosítás során?

Az alumínium italos dobozok újrahasznosítása alig 60 napot vesz igénybe. Ennyi idő kell ahhoz, hogy egy szelektíven összegyűjtött alumíniumdoboz ipari körülmények között megújuljon és újra az áruházláncok polcaira kerülhessen. Cikkünkben utánajártunk, hogy körülbelül 8 hét alatt milyen utat járnak be az egyszer használatos, üres aludobozok.

A ma rendelkezésre álló alumínium újrahasznosítása kulcsfontosságú fenntarthatósági szempontból. Az alumínium a legtöbb környezettudatos lépés kritériumának megfelel: végtelenszer és energiatakarékosan újrahasznosítható, könnyű, jól formázható, törhetetlen, ezekkel a pozitív tulajdonságokkal pedig, a fenntarthatóbb kereskedelmi törekvéseket is maximálisan képes támogatni.

Az Európai Unió által megadott célszám alapján hazákban az alumínium csomagolóanyagok újrahasznosítási arányának 2025-re el kell érnie az 50, míg 2030-ra a 60 százalékot. Többek között ezt a kitűzött célt támogatja a Magyarországon 2024. január 1-jén bevezetésre kerülő kötelező visszaváltási rendszer is, amelynek keretében a jövő évtől minden, úgynevezett egyutas csomagolóanyagnak, köztük az alumíniumdobozoknak is, 50 forint lesz a visszaváltási díja. A kötelező visszaváltási rendszer a szabályozók szándéka szerint, csökkenti majd az alumínium dobozok elpazarlásának mértékét, támogatja a hulladékmennyiség csökkentését és növeli az újrahasznosítási arányt.

Az újrahasznosítási folyamat nulladik lépése a tudatos hulladékgyűjtés

Az alumíniumdobozok újrahasznosításának feltétele, hogy a lakosság tudatosan és külön gyűjtse azokat – ez mindennek az alapja! Az Every Can Counts (ECC) program hazai képviselete a Minden Doboz Visszajár civil kezdeményezés 2010 óta dolgozik azon, hogy tudatosítsa a magyar lakosság körében azt, hogy az alumínium értékes és hasznos nyersanyag, amelyre társadalmi érdekünk közösen vigyázni. Céljuknak tekintik, hogy a hazánkban évente forgalomba kerülő 1,3 milliárd alumíniumdobozból a lehető legtöbb benne maradhasson az újrahasznosítás körforgásában. Egy újrahasznosított doboz előállítása 95%-kal kevesebb energiafelhasználást igényel egy új doboz előállításához képest. Ezt a szám pedig nem elhanyagolható környezetvédelmi szempontból sem.

Válogatás, tisztítás, olvasztás – mindez energiakímélő módon

A hazánkban éppen folyamatban lévő, új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésééig az összegyűjtött üres aludobozoknak a szelektív gyűjtőkonténerekben, illetve gyűjtőzsákokban van a legjobb helye. Ez az optimális módja annak, hogy eljuthassanak azokra magyarországi központi telephelyekre, ahol a szétválogatással kezdetét veszi az újrahasznosítás folyamata. Az első szelektálási körben elkülönítik az aludobozokat az egyéb csomagoló anyagoktól és a különböző oda nem illő háztartási hulladékoktól, majd a kiválogatott dobozokat tömbösítve elszállítják el hazánkból vagy Franciaországba vagy Németországba, ahol egy speciális üzemben végzik el az újrahasznosítás ipari folyamatát. Ezekben az üzemekben előszőr kis darabokra aprítják az összegyűjtött aludobozokat, mágnesek segítségével a maradék vasrészecskéket is eltávolítják az előkészített mennyiségből, végül egy örvényáram segítségével még tovább szortírozzák az anyagot. Az aprólékos válogatás után, hő segítségével eltávolítják a dobozokon lévő festékrétegeket és kezdődhet az olvasztás, ami valójában egy igen egyszerű művelet: a leválogatott, megtisztított alumíniumot kb. 730 Celsius-fokon egyetlen tömbbé olvasztják. Egy ilyen tömb akár 10 tonnát is nyomhat, és akár 1 millió alumíniumdobozt is tartalmazhat.

Ezekből az igencsak súlyos tömbökből készülnek azok az óriási és vékonyra nyújtott alumíniumlapok, amelyeket hatalmas hengerekben, feltekercselve tárolnak előkészítve arra, hogy igény szerint formázható, alakítható legyen.

Az alumínium végtelenszer, minőségromlás nélkül újrahasznosítható

A dobozgyártó üzemben alakítják ki a különböző méretű alumínium italosdobozokat az előkészített tekercsekből, valamint elkészítik a hozzájuk passzoló tetőket, beleértve a praktikus nyitófüleket is. Érdekesség, hogy ugyanebben a gyártóegységben a nagy italgyártók rendelése szerint dekorálják és festik az aludobozokat, viszont a töltést már az italgyártók végzik saját üzemeikben az előre legyártott dobozokba, pontosan annyi darabszámban, ahány alumíniumdobozt rendeltek. Megtöltés után, már mehetnek is az újabb termékek az üzletek polcaira, így az újrahasznosítás körforgása alig 8 hét elteltével körbeér.

Alumíniumból készült szívószálak, visszazárható aludobozok…

Nézzünk körbe az élelmiszerláncok polcain! Látszik, hogy az utóbbi években a nagy italgyártók igencsak kiterjesztették azon termékek körét, amelyek alumínium csomagolásban érhetőek el és várhatóan ez a tendencia az alumínium előnyeinek köszönhetően, még inkább fokozódni fog. A népszerűség pedig azt is magával hozza, hogy olyan fejlesztések is a küszöbön állnak, amely meg inkább felhasználóbaráttá tehetik ezt a csomagolóanyagot.

A tervek között szerepel például a szintén alumíniumból készült, de beépített szívószálas dobozok kialakítása, a visszazárható ivónyílás, illetve a kupakkal ellátott dobozok kialakítása, valamint a csavaros tetővel zárható újragondolt változatok is. Hogy ezek az újítások mikor kerülnek kereskedelmi forgalomba az a jövő kérdése, azonban az nem, hogy minden alumíniumból készült csomagolóanyagnak az újrahasznosítás körforgásában van a helye már ma is.