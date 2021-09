Mi fán terem az online marketinges?

Az online marketing többek között az interneten futó promóciós tartalmak kommunikációját, a kommunikációs stratégia megtervezését és a költségtervezést jelenti. Így tehát az online marketinges az a személy, aki ezekért a folyamatokért felel valamilyen formában.

Az online marketingnek sok fajtáját megkülönböztetik, mint pl.: e-mail marketing, keresőmotor marketing (SEM), social media (közösségi média marketing) és még sorolhatnánk. Az online marketing legnagyobb előnye, hogy költséghatékonysága mellett, nagyszámú és hatékony eléréseket tud biztosítani, feltéve, ha megfelelő marketing stratégia van mögötte.

Cikkünkben bemutatjuk az online marketing szereplőit, a teljesség igénye nélkül, hiszen mára már az újonnan feltörekvő közösségi platformoknak köszönhetően új- és új pozíciók és munkakörök nyílnak meg, egyre inkább szétaprózva az online marketingesek munkáját, elég ha csak az influencerekre, a social media managerekre, vagy TikTok sztárokra gondolunk.





Szövegírók – Akik tudnak bánni a szavakkal

Az írást teljes bizonyossággal nevezhetjük az egyik legalapvetőbb kommunikációs eszközünknek, így az online marketingnek is széles részét képezi. Mindig kiinduló pontként szolgál, amikor is az első gondolatok, ötletek szöveggé formálódnak. Az online marketing minden területén nagy szerepet játszanak a szövegírók, hiszen legyen szó akármilyen tartalomról, a megfelelő szövegezés elengedhetetlen, annak érdekében, hogy ne csak szórakoztató, de egyszerűen értelmezhető információt kapjanak a felhasználók. Nem beszélve azokról a típusokról, ahol szinte csak a szövegezés felel a felhasználói élményért (e-mailek, blog, cikkek stb.). Sok esetben a copywriterek kreatív feladatokba is bevonódnak, így akár egy Youtube kampány scriptjét is megírják, segítve a vizuális tartalmak jobb befogadását.

Grafikusok – A vizualitás nagymesterei

A szövegek mellett a másik alapvető vizuális eszköz a képi, videós megjelenítés. A XIX. századi plakátművészet óta nem léteznek kreatív hirdetések minőségi dizájnok nélkül, amelyek egyediséget és ezáltal kitűnést jelenthetnek a végeláthatatlan sokaságból. A grafikus feladata, hogy – egy bizonyos szinten előre meghatározott koncepció mentén – minden olyan grafikai elemet kiválasszon és összeállítson (fotók, betűtípusok, ikonok, egyedi grafikák stb.), amelyek végül kiadják majd az esztétikailag tökéletes végső kreatívot, támogatva ezzel a reklám megjelenését.

SEO szakemberek – Avagy a Google kis kedvencei

Az első bekezdésben már említésre került a SEM, azaz a Search Engine Marketing, amelynek részei a fizetett hirdetések (Pay-per-click), a tartalommarketing és a keresőoptimalizálás, más néven SEO. A SEO (Search Engine Optimization) három alapeleme a technikai, az off-page és az on-page SEO. Dióhéjban a SEO specialista felel, hogy a saját, vagy az ügyfelének a honlapját megfelelően indexálja a Google keresőrobot, hiteles legyen mások szemében, valamint kulcsszavakra optimalizált fő- és aloldalakat és szövegeket tartalmazzon. Ha megfelelő segítséggel indulunk el a SEO útján, akkor hosszú távon az organikus forgalom növekedésére számíthatunk befektetett energiánknak köszönhetően.





Hirdetési guruk – Fizetett hirdetések szakértő kezekben

Az organikus találatok mellett fontos, hogy a fizetett hirdetések is megfelelően legyenek monitorozva, erősítve az aktuális keresésekből jövő forgalmat és maximalizálva a lehetséges bevételt. A folyamatos trendkövetésnek és kulcsszóoptimalizálásnak köszönhetően költséghatékony és bevételorientált, megtérülésalapú kampányokat futtathatunk.

Account – Akik összefogják a csapatot.

Végezetül az accountok munkakörét kell megemlítenünk, akik az egyes partnerek és a kivitelező csapat közti hatékony kommunikációért felelősek. Egyfajta projektmenedzser szerepkört betöltve fésülik össze a munkafolyamatokat, ügyelve a legapróbb részletekre is. Az Ő személyük a sikeres munka megvalósulásának nulladik lépéseként értelmezhető a rendszerben.

Összegzés

A szakma sokrétűsége és a technológiák fejlődése magával hozta, hogy igen változatos szerepkörök alakuljanak ki az évek alatt, melyek mindegyike külön szakértelmet igényel. Cikkünkkel némiképp betekintést nyújtottunk a modern marketing összeállításába, hogy kik is a marketing művelői, kik is azok a titokzatos online marketingesek és mivel foglalkoznak.