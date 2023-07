Mi a SAFe® és hogyan válasszunk profi képzést?

A SAFe®-et világszerte már 20.000 vállalkozás és több, mint 1.000.000 szakember használja a pénzintézeti szektortól a TELCO iparágon át a gyógyszeriparig. Ez a szervezetek által leginkább keresett és alkalmazott keretrendszer a skálázott agilis működés megvalósítására. Cikkünkben most bemutatjuk, hogy mi is pontosan a SAFe®, mik az előnyei és mely szervezetek számára lehet hasznos. Továbbá azt is, hogy milyen szempontok szerint érdemes SAFe® tréninget keresni.

Mi az a SAFe®?

A SAFe®, az angol Scaled Agile Framework® rövidítése, és egy olyan keretrendszert jelent, mely egy teljes szervezet agilis átállását támogatja. Számos szervezeti és munkafolyamat mintát tartalmaz az agilis gyakorlatok vállalati szintű megvalósítására. A keretrendszer egy olyan tudásanyag, amely strukturált útmutatásként szolgál a szerepekre és felelősségekre, a munka megtervezésére és irányítására, valamint a betartandó értékekre vonatkozóan.

A SAFe® az agilis szervezeti működés már olyan jól bevált keretrendszereit és szemlélemódjai használja, mint például a Lean, a Scrum, a Kanban vagy a DevOps. Ezen kívül hét kompetencia területre összpontosít, ami lehetővé teszi, hogy a felsővezetéstől a csapattagokig, a szervezet egésze olyan eszközökkel rendelkezzen, melyekkel megfelelően tudnak reagálni a változásokra, és folyamatosan növelhetik a produktivitást.

Miért előnyös a SAFe® a szervezetek számára?

A SAFe® az agilis alapelvekre épül, és több csapat, szervezeti egység, vagy akár teljes vállalatok esetében is alkalmazható.

Sok cég esetében jelent problémát, hogy eleinte mindössze egyetlen csapatot vonnak be az agilis transzformációba, azonban akadályokba ütköznek, amikor ezeket a gyakorlatokat és tapasztalatokat más teamekre vagy szervezeti egységekre is ki kell terjeszteni. Egyszerűen azért, mert az a fajta együttműködés, tervezés, munkaritmus, valamint a szepekörök közötti kommunikáció, ami egy 10 fős csapat esetén hatékony, nem működik olyan vállalatok esetén, ahol több száz, esetleg több ezer ember munkáját kell összehangolni.

Ahhoz, hogy ez produktív lehessen, az agilis alapelveknek részüknek kell lenniük üzleti működés operációs rendszerének. A szervezet ugyanis csak így lesz képes a prioritásait a piaci változásokhoz hangolni, kihasználni az adódó lehetőségeket, és gyorsabban és könnyebben válaszolni a versenytársak lépéseire. Továbbá a keretrendszer segítségével a szervezet megfelelően nyitott lesz a digitális korszakra jellemző innovatív igényekre is.

Miért fontos és hogyan válasszunk SAFe® képzést?

A SAFe® tanulása sokkal több a keretrendszer megismerésénél. A képzések ugyanis arról szólnak, hogy milyen módon érdemes bevezetni az egyes változtatásokat a szervezeteknél, és hogyan lehet hosszú távon fenntartani.

Amennyiben nemzetközileg elfogadott tanúsítvány megszerzéséhez szeretnénk a legjobb SAFe® képzést megtalálni, fontos, hogy kizárólag hiteles és szakmailag felkészült tanácsadó céget válasszunk.

Hogy magas szintű elméleti és gyakorlati tudást kaphassunk, ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni:

SAFe® minősítések

A SAFe® keretében számos minősítés szerezhető, melyekhez az alábbi képzéseket érdemes keresni:

Certified SAFe® Agilist – Leading SAFe® képzés

Certified SAFe® Practitioner – SAFe® for Teams képzés

Certified SAFe® Scrum Master – SAFe® Scrum Master képzés

Certified SAFe® Product Owner/Product Manager – SAFe® Product Owner/Product Manager képzés

Gyakorlati tapasztalat

Kizárólag olyan tréninget válasszunk, ahol a tréner maga is SAFe® Program Consultant minősítésű oktató és rendelkezik a megfelelő szakmai gyakorlattal. Az ilyen oktató jártas a vizsgaplatformokban, és a felkészüléshez szükséges tananyagot is bemutatja a képzés résztvevőinek. Hitelességét pedig elsősorban az adja, hogy maga is részt vett már számos csapat és szervezet agilizálódási folyamatában, ami hatékony segítséget nyújt a tréning során.

Jóváírható Professional Development Unitok (PDU-k)

Fontos szempont lehet a PDU-k jóváírása is a képzés elvégzésekor a PMI Project Management Institute felületén, PMP, PgMP, and PMI-ACP minősítések részeként.

Van-e külön vizsgadíj?

A SAFe® képzések nagy előnye, hogy nemzetközileg elismert minősítések szerezhetők meg. Nem mindegy azonban, hogy ingyenesen vagy külön díj fizetése ellenében. Mindig célszerű olyan tréning mellett letenni a voksot, ahol az első vizsga díjmentes a vizsgázók számára a tanfolyam befejezését követő 30 napon belül. Szokott olyan lehetőség is lenni, hogy két hét hosszabbítás kérhető díj fizetés nélkül, ami szintén fontos szempont lehet.

Online képzési lehetőség

Érdemes lehet azt is figyelembe venni, hogy a hagyományos tantermi oktatási opción túl lehetőség van-e online is részt venni a képzésen. Ez különösen akkor lehet szempont, ha a tréning helyszíne akár több száz kilométerre van otthonunktól.

Amennyiben Ön is szeretné megalapozni vagy elmélyíteni gyakorlati tudását a SAFe® keretrendszerben, nézzen szét a Proman Consulting kínálatában, ahol többek között SAFe® Scrum Master képzést, SAFe® Product Owner/Product Manager oktatást is talál nemzetközi vizsgákkal.