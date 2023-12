Meteorológia: párás, ködös lesz a hétvége

Általában borult, párás, ködös lesz a hétvége időjárása és csökken a hőmérséklet is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken napközben a Nyugat-Dunántúlon, illetve a Dunától keletre akár nagyobb területen is zárt lehet a felhőtakaró, főként ezeken a tájakon fordulhat elő vegyes halmazállapotú záporos csapadék, egyre inkább hózápor. Másutt kevesebb felhő valószínű. Késő délutántól a felhősebb vidékeken is határozottabb felhőzetcsökkenés kezdődik. Főként a Dunántúlon és északkeleten több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések az északi, északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 Celsius-fok között valószínű.

Szombaton közepesen vagy erősen felhős idő várható, a középső országrészben lehetnek gyengébben felhős körzetek. Helyenként pára-, ködfoltok képződhetnek. Néhol lehet gyenge vegyes csapadék. Helyenként élénk lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. Hajnalra általában mínusz 6 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő, de fagyzugokban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Kora délután 2, 8 fok várható, északkelen lesz a hidegebb.

Vasárnap nagyobb területen képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, és főleg nyugaton süthet ki hosszabb időre a nap. Számottevő csapadék nem várható és mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában mínusz 4 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban hidegebb idő valószínű. Kora délutánra 1 és 8 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a tartósabban borult tájakon lesz a hidegebb.(MTI)