Meteorológia: nincs láthatáron komolyabb lehűlés, a túl enyhe idő kifejezetten káros mezőgazdasági szempontból

Bár január eleje szokott a statisztikák szerint az év leghidegebb időszaka lenni, 2023 tavaszias idővel és melegrekordokkal kezdődött, és komolyabb lehűlés a következő 8-10 napban sem várható. Márpedig a túl enyhe idő az évnek ebben az időszakában kifejezetten káros mezőgazdasági szempontból – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön közölt agrometeorológiai elemzésében.

A honlapjukon megjelent közlemény szerint a múlt hét időjárása az enyhe időről és a melegrekordokról szólt Magyarországon, a hőmérséklet csúcsértéke délnyugaton több napon is 15 Celsius-fok fölé emelkedett, és többször is megdőltek napi melegrekordok. Számottevő talajfagy eddig a télen nem volt az országban, csak a fölső néhány centiméteres réteg fagyott meg átmenetileg néhány kevésbé felhős éjszakán.

A 30 napos csapadékösszeg az országban még mindig többletet mutat a sokéves átlaghoz képest, de a 90 napos csapadékösszegben már nagyobb a különbség, az ország középső részén többlet, de főleg északnyugaton és délkeleten jelentős hiány van. A talajok felső rétege az elmúlt napokban az igen enyhe és szeles délnyugaton sokat veszített a nedvességtartalmából, de a fölső egyméteres réteget tekintve jól áll a talaj téli feltöltődése – írták.

Hozzátették: az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, vízborítás a vetésekben csak kisebb foltokban fordul elő.

Felhívták a figyelmet: a tartósan enyhe idő nem tesz jót a növényeknek, megzavarja a vegetációs ciklust, ráadásul hideg hiányában a kártevők és kórokozók sem ritkulnak. Megjegyezték: a túl enyhe idő különösen a gyümölcsfákra veszélyes, délnyugaton ugyanis egyes korán virágzó csonthéjasok nedvkeringése már beindult, fagyokra lenne szükség ahhoz, hogy ez a folyamat lelassuljon, leálljon. Délnyugaton már megkezdődött a mogyoró virágzása, északkeleten ez a növény még nyugalomban van – írták.

Közölték azt is, a folytatásban marad az enyhe idő, a jövő hét közepéig a hőmérséklet a déli órákban délnyugaton jellemzően 10 fok fölé emelkedik majd, északkeleten azonban csak 5 fok körül marad. Az éjszakák is nagy területen fagymentesnek ígérkeznek. Keddtől érkezik átmenetileg hidegebb levegő fölénk, így szerdán reggelre már nagy területen várható fagy.

A jövő hét elején jelentős csapadék valószínű, a hét közepéig sokfelé várható 10-20 milliméter eső. A talaj tehát tovább nedvesedhet ebben az időszakban, délnyugaton pedig pótlódik az elmúlt napokban elpárolgott mennyiség – olvasható a közleményben.(MTI)