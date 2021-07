Mérsékelt ütemben nőtt az amerikai gazdaság teljesítménye júliusban, a szolgáltatási ágazat érezhetően gyengébben teljesített, a feldolgozóipar viszont újabb rekordot ért el, de továbbra is súlyos problémát jelent a termeléshez szükséges nyersanyagok és szakképzett munkaerő biztosítása, ami a termelői és a fogyasztói árak erőteljes emelkedésében csapódott le.

Ez derült ki az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató júliusi felméréséből, amelynek előzetes adatait pénteken tették közzé.

A feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 63,1 pontra kúszott fel a júniusi 62,1 pontról, ami a felmérések kezdete, 2009 októbere óta a legmagasabb érték. Elemzők lassuló ütemre, 62 pontra számítottak. Nőtt az új megrendelések állománya, miközben tovább halmozódtak a befejezetlen munkák még úgy is, hogy nőtt a munkavállalók száma. A beszállításokban továbbra is vannak zavarok.

Érezhetően csökkent a szolgáltatóipari BMI, a júniusi 64,6 pontról 59,8 pontra, öthavi mélypontra csúszott vissza, jócskán elmaradva az elemzők által várt 64,8 ponttól.

A gazdasági teljesítmény mérőszáma, a kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke négyhavi mélypontra, 59,7 pontra süllyedt az előző havi 63,7 pontról.



A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodását jelzi. Az előzőnél alacsonyabb, 50 pont feletti érték a növekedés lassulására, a magasabb pedig a gyorsulásra utal.A szolgáltatások fedik le az amerikai gazdaság közel kétharmadát, a feldolgozóipar pedig 11,9 százalékát.A friss BMI-adatok alátámasztják azokat a véleményeket, miszerint az amerikai gazdaság növekedésének üteme a második negyedévben tetőzött, és a koronavírus-járvány utáni stabilizálódás jegyében immár elkezdett lassulni.A vállalkozások továbbra is nyersanyag- és munkaerőhiánnyal küzdenek, ami szítja az inflációt a járvány okozta súlyos zavarok után újrainduló gazdaságban. Bár a masszív költségvetési gazdaságösztönző intézkedések hatásai kifutóban vannak, a gazdaság lendületét az erős kereslet támogatja, mivel a háztartások legalább 2500 milliárd dollárnyi többletmegtakarítást halmoztak fel a világjárvány alatt. Óvatosabbá teheti azonban a fogyasztókat, hogy a koronavírus delta mutációja gyorsan terjed az ország alacsony oltottsági rátával rendelkező részein.“A beszerzésimenedzser-indexek tanúsága szerint a gazdasági növekedés üteme a második negyedévben tetőzhetett, de a harmadik negyedév még mindig biztatóan erősnek tűnik” – mondta Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza.Hozzátette, hogy továbbra is aggodalomra adnak okot rövid távon a kapacitási problémák, amelyek számos feldolgozóipari és szolgáltatási vállalatnál korlátozzák a kibocsátást, és ezzel párhuzamosan felfelé tolják az árakat, mivel a kereslet meghaladja a kínálatot.A kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete jövő héten csütörtökön teszi közzé a gazdaság második negyedéves növekedésére vonatkozó első becslését. Elemzők arra számítanak, hogy a bruttó hazai termék (GDP) 9,0 százalékos évesített ütemmel bővül április-júniusban az első negyedévben mért 6,4 százalék után.Az IHS Markit friss felmérése szerint már vannak arra utaló jelek, hogy az infláció közel áll a tetőzéshez. Egyes válaszadók már arról számoltak be, hogy az árak jelentős emelése miatt a vevők tétováztak. A szolgáltatási szektorban a ráfordítási árak alakulását tükröző alindex értéke a júniusi 74,2 pontról 72,1 pontra csökkent.(MTI)