Mérsékelt évkezdet a kiskereskedelemben

Kiskereskedelmi forgalmi adatokat tett ma reggel közzé a KSH. Havi szinten enyhén csökkent a forgalom januárban, 0,1%-kal. Éves összehasonlításban pedig a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal emelkedett, elmaradva a 4,9% körüli várakozástól. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben stagnált, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 10,7%-os volt az éves naptárhatástól megtisztított volumenindex. Főként az élelmiszerforgalom okozott negatív meglepetést: e szegmens tekintetében ugyanakkor elmondható, hogy vélhetően sok háztartás elhalasztotta a tartós élelmiszer beszerzését februárra, amikortól érvényes az árstop a megjelölt termékekre.

Decemberben a kiskereskedelmi forgalom végre meghaladta a járvány előtti csúcsát. A kockázatok tekintetében a legfrissebb adatok rávilágítottak arra, hogy az utóbbi időben emelkedő árindexek mérsékelhetik a volumen növekedését, ahogyan azt januárban is láthattuk. A jelenleg is zajló erőteljes bérnövekedés és az ehhez kapcsolódó fiskális transzferek – különösen a gyermekes családok szja-kedvezménye és az extra nyugdíjfizetések – februártól a fogyasztás erőteljesebb bővülését vetítik előre. Ezen kívül néhány alapvető élelmiszer árkorlátozása is hozzájárulhat a forgalom emelkedéséhez. Továbbá májusig az alacsony üzemanyag-értékesítési bázis is támogató hatással bír. Ennek eredményeként az idei első félévben a GDP növekedését a belső fogyasztás fogja mozgatni, ami óriási kihívások elé állítja a monetáris politikát a háború következtében a korábbiaknál még erősebben megemelkedett inflációs környezetben.