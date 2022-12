Meredeken zuhant a globális M&A-ügyletek értéke az év második felében

Az emelkedő kamatok és a gazdasági bizonytalanság környezetében meredeken zuhant a globális vállalati szektor által bejelentett egyesülési és felvásárlási ügyletek (M&A) összértéke az év második felében.

A világ egyik legnagyobb pénzpiaci adatszolgáltatója, a Refinitiv és a Financial Times londoni üzleti napilap pénteken ismertetett közös kimutatása szerint a decemberrel záruló hat hónapban 1400 milliárd dollár értékű új M&A-tranzakcióról jött létre megállapodás a globális vállalati szektorban. Az év első felében bejelentett M&A-ügyletek értéke 2200 milliárd dollár volt.

A Refinitiv szerint ez volt a legnagyobb féléves összevetésű változás az ilyen jellegű tranzakciók értékében azóta, hogy a cég 1980-ban elkezdte az M&A-ügyletek mérését.

Az új adatsor szerint a 2022 egészében kimutatott 3600 milliárd dolláros M&A-tranzakciós érték 38 százalékkal maradt el a 2021-ben mért szinttől.

Tavaly több mint 5800 milliárd dollár rekordértékű új M&A-tranzakcióról jött létre megállapodás a globális vállalati szektorban. Ez 64 százalékkal haladta meg az előző évben mért értéket, és 54 százalékkal volt több a koronavírus-világjárvány előtti utolsó teljes évben, 2019-ben elért szintnél.

Az idei lassulás elsődleges oka a globális inflációt kísérő meredek kamatemelkedés, valamint az ukrajnai háború, amely megingatta a befektetői bizalmat a globális piacokon és felhajtotta a finanszírozási költségeket – áll a pénteki Refinitiv/FT-elemzésben.

A kimutatás szerint meredeken csökkent a 10 milliárd dollár feletti megatranzakciók száma is: az év első felében 25, a második hat hónapban 11 ilyen ügyletet jelentettek be.

Az M&A-ügyletek megtorpanása által jelzett borúlátást alátámasztják a nagy londoni elemzőházak friss világgazdasági előrejelzései is.

Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics 2023-ra szóló prognózisában közölte: a legutóbbi adatsorok alapján megerősítve látja azt a véleményét, hogy a világgazdaság jövőre a konszenzusos várakozásnál gyengébben teljesít majd.

A ház azzal számol alapeseti előrejelzésében, hogy a világgazdaságban már az idei negyedik negyedévben recesszió kezdődött, amely – az egy főre jutó globális hazai össztermék (GDP) mércéjén mérve – három egymást követő negyedévig tart.

Az Oxford Economics londoni elemzői a jövő év egészében is vérszegény, mindössze 1,3 százalékos GDP-növekedést várnak a világgazdaságban.

A cég azzal támasztja alá ezt az előrejelzését, hogy a világgazdaság fő ágazatainak aktivitását mérő globális kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) négy hónapja az élénkülés és a lassulás határát jelző 50-es szint alatt jár.

Novemberben 48 volt a világgazdasági BMI-mérőszám, és ez történelmi összehasonlításban 1,3 százalék körüli éves összevetésű globális GDP-növekedést vetít előre – vagyis éppen megfelel az Oxford Economics 2023-ra szóló világgazdasági prognózisának.(MTI)