Mennyibe kerül egy német cég megalapítása?

Az interneten számos szolgáltató ajánlj segítségnyújtást a német cégalapításhoz, ezek között akad jó néhány, akik magyar nyelven is kiszolgálják ügyfeleiket.

Az utóbbi években több ezer magyar vállalkozó alapított valamilyen céget Németországban, ami azt jelzi, hogy a német gazdasági környezet vonzza a magyar nemzetiségűeket. Érdemes ezért tisztában lenni azzal, hogy egy német cég bejegyeztetése milyen költségekkel járhat.

Több szolgáltató árlistájának az átvizsgálása azt mutatja, hogy az átlagárak GmbH alapítás esetében 2500-3500 EUR között alakulnak. Ezen összegért az irodák nagy része vállalja a cég teljeskörű bejegyzését az azzal együtt járó költségekkel együtt. Manapság egy GmbH bejegyeztetésére irányuló dokumentáció közjegyzői hitelesítése elérheti akár a 2.000 EUR-t is, de még a legolcsóbb közjegyzők sem készítik el ezen iratok hiteles verzióját 1500 EUR alatt. Tudvalevő azonban, hogy a cégalapításra szakosodott szolgáltatók jobb árat kapnak a közjegyzőtől, mint az egyszeri ügyfelek, így ők akár 30%-os engedményhez is hozzájuthatnak az átlagemberrel szemben. A hitelesítési díjon túl számolni kell még az iparkamarai regisztrációs költséggel, ami kb 150-200 EUR lehet. Az efölötti összeg pedig a cégalapítást felvállaló szolgáltató tiszteletdíja, aki ezen összegért cserébe vállalja a teljes ügyintézést, amihez hozzátartozik az adószám aktiválása, ÁFA-regisztráció, valamint a bankszámlanyitás is. Ha mindezt magunk szeretnénk eljárni bármiféle tapasztalat nélkül, nekünk kiutazási, és szállásköltségekkel sokkal többe kerülne az ügyintézés, és valószínűleg napokba telne, amíg eljárnánk az egész folyamatot.

Ha viszont csak egy mini KFT-t, azaz UG-t szeretnénk alapítani, akkor már csak maximum 2000 EUR bejegyeztetési költséggel kell kalkuláljunk, igaz azonban, hogy ezen vállalkozási forma a minimális tőkeigényből fakadóan nem is olyan elismert, mint a GmbH.

A cégalapítási szolgáltatók többsége székhelyet is biztosít ügyfeleinek, ezt általában 100-200 EUR havi díj ellenében lehet igényelni tőlük. A megbízott cégek pedig könyvelőt is tudnak ajánlani, akire majd rábízhatjuk a könyvelési feladatokat, ennek havi költsége általában 100 EUR alaptarifától indul.