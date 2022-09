Melyik a legjobb ágy – ágytípusok összehasonlítása?

Az ágy nem csak alvásra való. Ez az a hely, ahol a művészet minden szabálya szerint pihenünk, regenerálódunk és gyógyulunk. Erre a célra a szakma különböző típusú ágyak hatalmas választékát kínálja, hiszen a megfelelő modellnek minden igénynek és ízlésnek meg kell felelnie. Ugyanakkor számos ágytípus létezik, így felmerül a kérdés, hogy mi a különbség közöttük?

Milyen ágyak kaphatók a kereskedelemben?

Különböző típusú ágyak vannak, melyek többféle kivitelben kaphatók. Amikor nézelődünk az interneten a hatalmas választék között, akkor az alábbi típusokkal találkozunk: különböző ágykeretek, melyekbe ágyrácsot és matracot helyezünk, valamint bonellrugós, táskarugós kontinentális és boxspring ágyváltozatok, valamint vízágyak is kaphatók.

De az ágyváltozatok sokfélesége nem ér véget, hiszen az anyagok és a kivitelezési lehetőségek széles választéka áll rendelkezésünkre egy új ágy vásárlás alkalmával. Manapság különösen népszerűek a szövetből, bőrből, fából, és rattanból készült ágyak. Mindenekelőtt lenyűgöző a tömörfa és a kárpitozott ágyak hatalmas választéka. De nézzük meg közelebbről az egyes ágytípusokat.

Ágyak ágyráccsal és matraccal

A klasszikus ágy többféle méretben és kivitelben kapható. Az ágykeretet mindig kombinálni kell egy fa laprugós ágyráccsal alapként, melyre a matracot és a toppert helyezzük. Ennek a megoldásnak előnye, hogy a megfelelő modell megtalálása után az ágykeret felszerelhető a megfelelő méretű egyedi ágyrácsokkal és matracokkal. Vagyis, ha egy új matracot akarunk vásárolni, akkor azt az ágytól függetlenül meg tudjuk tenni, és fordítva. Léteznek fixes ágy ágyneműtartós változatok, és a legtöbb méretben gyártják őket: 80X200, 90X200, 100X200, 120X200, 140X200, 160X200, 180X200 és 200X200 fekvőfelülettel. Magyarországon a leggyakoribb ágyméret a 160X200 cm, mely már tágas helyet biztosít két fő részére. De egyedileg kaphatóak 210 és 220 cm fekvőfelület hosszúságban is.

Boxspring ágyak

Egy ilyen típusú ágy rugós alapja nem fa laprugókat tartalmaz, hanem egy rugós maggal ellátott dobozt használ. Az első springbox ágyak Amerikából érkeztek, ezért ezt a változatot amerikai ágynak, vagy kontinentális ágynak is nevezik. A szerkezet olyan nagyszerű, mint amilyen egyszerű: az alsó dobozra kerül egy kényelmes matrac, továbbá egy további topper, vagy fedőmatrac is. Egy boxspring ágy kifejezett előnye az extrém komfort biztosítása, valamint, hogy az alátámasztáson fekvő matrac és a topper ugyancsak cserélhető. A legtöbb esetben a topper is mosható huzattal rendelkezik. A boxspring ágyak további előnye, hogy kisebb helyet foglal, mint a fenti ágyak, hiszen nincsen plusz ágykeret, ami helyet foglal. Jellemző méretei a queen size, king size és a super king size, de néhol elérhetőek egyszemélyes méretben is. Funkcionalitását tekintve kiemelkednek a legmagasabb minőséget képviselő motoros boxspring ágyak.

Kép: Eros motoros boxspring ágy.

Fix kárpitozott franciaágyak

Ennél az ágyváltozatnál a fekvőfelületet biztosító rendszer tartósan be van építve. A matrac vagy más alkatrészek nem állíthatók be vagy cserélhetők egyedileg a vásárlás után. Ezért ezeket az ágyakat főként vendégszobákba, illetve gyermek- és ifjúsági szobákba javasoljuk. További jellemzőjük általában az ágyneműtartó. Amennyiben már nem elégedett a kárpittal vagy a matrac kényelmével, akkor az egész bútort ki kell cserélni.

Foto: Raco ágyneműtartós ágy

Vízágyak

Ennek az ágynak a neve mindent elárul. A matrac valójában vízzel van tele, ami egy tányéron fekszik. A víz egyenletes eloszlását általában különböző szekciók biztosítják, éppen ezért a feltételezésekkel ellentétben, az alvó egyén alvás közben közben nem imbolyog különösebben. Ma már vannak olyan rendkívüli csillapítással rendelkező vízágyak is, ahol alig észrevehető a folyadék. A vízágyak jellemzően csak dupla méretben kaphatóak. Hátránya, hogy telepítés után a mozgatása rendkívül nehézkes, ami a szoba átrendezésekor, vagy takarításkor hátrányt jelenthet.

Milyen anyagok hasznosak az ágyakhoz?

A szövetágyak, bőrágyak és fémágyak mellett nagyon népszerűek a faágyak is. Így az Önnek minden igényét kielégítő ágyat találhat. Az alábbiakban részletesen felsoroljuk a különböző anyagok tulajdonságait.

Szövet ágyak

A kárpitozott ágyak valójában többnyire szövetből készülnek, ahol még a keretelemeket is speciális szövet borítja. Ezek a modellek harmóniát, melegséget és kényelmet biztosítanak a hálószobában. Az Ön kívánsága szerint választhat sima és bolyhos szövettípusok közül. Fontos, hogy az anyag magas kopásállóságot biztosítson, és magas bolyhosodási értékkel rendelkezzen, hogy az ágy sokáig szép legyen. Egyáltalán nem hátrány, ha egyéb speciális tulajdonságokkal is rendelkezik az adott szövet. Már választhat vízlepergető, és vízzel könnyen tisztítható EasyClean anyagok közül. Amennyiben háziállattal is rendelkezik, javasoljuk, hogy válasszon állatbarát, vagy úgynevezett pet friendly szövetet, hogy ágya macskabiztos, vagy kutyabiztos legyen.

Fotó: Ariel kárpitozott ágy

Bőr ágyak

A bőrágyak is kárpizotzott ágyak családjába tartoznak, de itt kárpitként állatbőrt használnak. Aki viszont nem szereti a bőr illatát, esetleg hidegnek tartja, annak javasoljuk a műbőr választását. Mindkét opció nagyon stílusos, mely ugyanakkor víz-, és foltálló is. Ezt az ágytípust ezért nagyon könnyen karban tudjuk tartani. A valódi bőr ágyakat azonban időnként bőrápoló szerekkel kezelni szükséges.

Fém ágyak

Fémágyak alapanyaga lehet a vas, a rozsdamentes acél, a sárgaréz vagy az acél. Ezek robusztusak és rendkívül strapabíróak, különféle modellek sokasága kivitelezhető. Különféle ágyak kaphatók a kereskedelemben stílusok széles választékában, a modern modellektől a romantikus változatokig.

Fa ágyak

Ezek az ágyak abszolút klasszikusok, amelyek ugyancsak gyönyörűek. A különböző fafajtákból tervezett tömörfa ágyak különösen népszerűek. A természetes alapanyagokból készült ágyak ugyancsak otthonosságot és kellemes szobaklímát biztosítanak. A fa felszívja a felesleges nedvességet, ha a helyiség levegője túl párás. Ugyanakkor, ha a helyiség levegője túl száraz, könnyen kiszáradhat, ami sajnos az ágy nyikorgásához is vezethet. Ez sokak számára egy környezettudatos választást jelent, amely kellemes álmokat biztosít.