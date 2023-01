Melyek a legjobb hőszigetelő megoldások?

Amikor az épület energiahatékonyságát vesszük figyelembe, a hőszigetelés az egyik legfontosabb kérdés. Nem olyan egyszerű azonban eldönteni, az adott körülmények között melyik a legjobb rendszer. Összességében léteznek nagyon népszerű, elterjedt megoldások Magyarországon is, amelyekkel nehéz mellényúlni. Ilyen a hungarocell hőszigetelés is, ami a leggyakoribb az összes közül, ennek okán pedig kivitelezőt is könnyű találni hozzá.

Miért is kell hőszigetelni?

Hőszigetelni azért fontos, mert egy jó minőségű rendszerrel növelhetjük az ingatlan energiahatékonyságát, és csökkenthetjük a hőingadozást. Ezáltal nemcsak kényelmesebb, komfortosabb és melegebb lesz az otthonunk, de annak értéke is nő. Egy jól szigetelt házban pedig télen sem kell megfagyni, szinte olyan, mintha egy kabátot, vagy takarót húznánk az épületre.

Nem utolsósorban az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyi az otthonunk rezsije. Napjainkban ez különösen aktuális, hiszen a rezsiárak egyre magasabbak és magasabbak. Egy jó hőszigeteléssel a kiadásokat is csökkenthetjük. Persze egy hőszigetelő rendszer telepítése sem olcsó mulatság, de hosszú távon mindenképpen megtérülhet. Az önerő mellett pedig olyan lehetőségeink is vannak, mint a banki hitel, vagy az állami támogatások.

Minden, amire a hőszigeteléshez szükség van

A hőszigetelő rendszereket illetően több lehetőségünk is adódik. Dönthetünk úgy, hogy kőzetgyapotot alkalmazunk, ami a hang- és tűzállóságot tekintve az egyik legjobb alternatíva. Hazánkban azonban a hungarocell, vagyis az EPS a legnépszerűbb megoldás, ami az egyik legkedvezőbb árú anyag a piacon. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lenne hatékony, sőt! Komplexitását tekintve napjaink egyik legjobb választása.

A méltán híres hungarocell

Valószínűleg sokan hallottak már a hungarocellről, de talán nem mindenki tudja pontosan, mi is ez az anyag valójában. Az EPS hungarocell egy hőszigetelő anyag, ami több előnyös tulajdonsággal is bír. Jól szerepel hő- és páratechnikai szempontból, nem korhad el. A napfény nem tesz jót neki, de ez ellen könnyen védekezhetünk hálózással, élvédőzéssel és a végleges szín kialakításával.

A hungarocell önkioltó, és nem terjeszti tovább a tüzet. Így attól sem kell tartani, hogy valami baj esetén mérgező anyagok szabadulnának fel a levegőben. A vegyszerekkel szemben is igen ellenálló, így a gyenge savak, vagy az alkohol sem tesz kárt benne. Környezetvédelmi szempontból is jó választás, hiszen a hungarocellből keletkezett hulladék újrahasznosítható. Magyarországon ezt elsőként a Masterplast Kft. vállalata valósította meg a körkörös gazdasági modell keretében.

Nincs hőszigetelés ragasztás nélkül

Ha már megtaláltuk a megfelelő hőszigetelő rendszert, speciális ragasztókat is szereznünk kell. Hungarocell hőszigetelés esetén például kifejezetten eps ragasztó használata szükséges. A homlokzati hőszigetelő ragasztók általánosságban nem olyan nagy teherbírásúak, mint a lábazati fajták, de az egyszerűbb szigetelőlapok ragasztásához kifejlesztett, speciális termékekkel sima felületet képezhetünk.

Honnan szerezhetjük be a hazai piac legjobb hőszigetelő anyagait?

A hőszigetelés megtervezésekor komplett rendszerben kell gondolkodni. A lábazattól kezdve a homlokzatig, a ház egészének felújítását érdemes megcélozni. Ellenkező esetben nem biztos, hogy sokat javítunk az energiahatékonyságon. A hőszigetelő rendszerhez szükséges anyagokat, egyéb kiegészítőket egyaránt beszerezheti a hazai piac egyik legmeghatározóbb szereplőjének, a Masterplast Hungária Kft. vállalatának partnereitől. A hungarocell hőszigeteléssel kapcsolatban pedig akár további érdekességek, információk is olvashatók a hungarocell.hu oldalon.