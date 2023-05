Megválasztotta elnökét és tanácsának tagjait a következő két évre a BCCH

A tegnapi napon került sor a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (British Chamber of Commerce in Hungary – BCCH) éves közgyűlésére. Ennek keretében újfent megválasztották Duncan Grahamet a szervezet elnökének, valamint új tagok is csatlakoztak a Kamara Tanácsához. A most kialakult tanács kinevezése a következő két évre szól.

A BCCH a május 17-én megtartott közgyűlésén újraválasztotta a kamara elnöki pozíciójára Duncan Grahamet, a G&G Wealth Limited pénzügyi és befektetési tanácsadó cég ügyvezető igazgatóját. Duncan Graham még 2012-ben alapította a G&G Wealth Limitedet, előtte pedig a Newton Barr pénzügyi tanácsadással foglalkozó vállalat és az Alliance szenior tanácsadójaként dolgozott az Egyesült Királyságban. Mindemellett ő a magyarországi St Andrew’s Egyesület elnöke, mely a skót kultúra népszerűsítése mellett karitatív tevékenységet is folytat, elsősorban hátrányos helyzetű és beteg gyermekek megsegítésére. Az újabb két évre szóló megbízatásával továbbra is Duncan Graham marad a BCCH elnöke, mely pozíciót 2019 júniusa óta tölti be.

A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara újraválasztott elnöke elmondta: „Izgatottan várjuk, hogy a dinamikus új vezetőségünk segítségével tovább növelhessük a sikereinket!”

Duncan Graham nagyon sikeresnek ítélte meg az elmúlt időszakot. Beszédében kiemelte Kalocsai Kinga szervezői munkáját, ami népszerűnek bizonyult a tagok körében. Megköszönte Paul Fox, Andrew Davidson és a teljes nagykövetség támogatását. Kitért még a “Royal Ascot” eseményére és a karácsonyi ünnepségre, amelyekre az elmúlt év legjelentősebb pillanataiként hivatkozott. A járványügyi korlátozások alól felszabadulva tovább dolgoztak a kamara modernebbé tételén és sikerült további tagokkal bővülni, illetve megőrzni a jó viszonyt a már meglévőekkel. Végül pedig megköszönte a teljes BCCH csapat elmúlt évi munkáját.

A május 17-i közgyűlésen több visszatérő és új tag is szerepelt a jelöltek között, akik szakértelmüknek, elkötelezettségüknek és iparági tudásuknak köszönhetően a jövőben tovább dolgozhatnak a BCCH szervezetének sikerén.

A BCCH Tanácsának megválasztott tagjai (új tagok kiemelve):

Elnök:

Duncan Graham – G&G Wealth

Tanács:

Douglas Arnott – EDMF Oelberg Károly – AACM Central Europe Ltd. Tamás Simonyi – KPMG Cynthia Gáspár – Raiffeisen Bank Enikő Tomor – Tomor Properties András Módos – EY Paul Fegan – Ecosse World Logistics

A BCCH-ról

A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara független non-profit szervezet, amelyet brit befektetők alapítottak 1991-ben. Célja, hogy képviselje azokat a brit, magyar és nemzetközi vállalatokat, amelyek a brit üzleti értékrendet követve működnek, és emellett népszerűsítse és támogassa a brit-magyar kereskedelmi és befektetési folyamatokat. A kamara számos lehetőséget biztosít tagjai számára, hogy vállalatuk hírét növeljék és versenyképességüket erősítsék a helyi és nemzetközi piacokon egyaránt. A kamara számos szakmai eseményt szervez, kiadványokat készít, elősegíti a nemzetközi és regionális üzleti kapcsolatok fejlődését, üzleti szolgáltatásokat biztosít a BCCH tagok és a kamara hosszú távú helyi tapasztalatára és tudásbázisára építve, valamint egyedi üzleti lehetőségeket és kedvezményeket biztosít tagjainak.