Megszorongatja a Twitter-t a Threads?

A Fed kitartó kamatemelési kampánya és a recesszióra való széles körű várakozás miatt az Amazon és a Netflix részvényei tavaly értékük felét elvesztették, míg az S&P 500 index 19%-ot esett. A Meta Platform emellett azzal is küzdött, hogy az Apple Inc. megváltozott politikája megzavarta az iPhone-hirdetésekből való jövedelemszerzési lehetőségeiket. Ráadásul a kereskedők kevésbé voltak elragadtatva attól, hogy a vállalat nagy hangsúlyt fektet a metaversum fejlesztésére. Az eredmény Mark Zuckerberg vezérigazgató technológiai mamutvállalatának részvényeinek történelmi 64%-os értékvesztését eredményezte.

A JPMorgan által 2023. elején megkérdezett stratégák azonban sok teret láttak a növekedésre, és az internetes részvények közül a Meta-t nevezték meg első számú jelöltjüknek egy szerencsésebb évre. Az év első negyedévében a még mindig fenyegető gazdasági felhők miatt mindenütt alacsonyabbak voltak a reklámköltségvetések, ennek ellenére április elején a Meta részvényei 140%-kal többet értek, mint novemberben. Az ETF Action munkatársa, Mike Atkins szerint a rally „gyökere valószínűleg a kiterjedt költségcsökkentő intézkedésekre és az Apple adatvédelmi módosításainak negatív hatásaihoz való alkalmazkodásra vezethető vissza”. Zuckerberg megmutatta, hogy komolyan gondolja a működésének átszervezését, amikor több ezer alkalmazottat bocsátott el, és úgy tűnt, hogy a kereskedőknek ez elnyerte a tetszését.

Aztán júliusban (amikor a Meta részvényeinek értéke 2023-ra több mint kétszeresére nőtt) Zuckerberg egy olyan termékkel állt elő, amely további 8 milliárd dollár éves bevételt hozhat a cégének. Technikailag ez nem volt új termék, de ez nem szokatlan a Meta számára, amely már legalább két alkalommal sikeresen lecsapott és lemásolta a technológiai riválisokat: amikor bemutatták a Reels funkciót (a népszerű TikTok videóalkalmazáson alapul), és amikor bemutatták a Stories funkciót (amely feltűnően hasonlított a Snapchatre). Ezúttal a Twitter volt az a vállalat, amely nem tudta nem megérezni Zuckerberg elismerő tekintetét. „Kell egy nyilvános beszélgetőalkalmazás, amelyen több mint 1 milliárd ember van” – ragaszkodott a Meta vezérigazgatója. „A Twitternek megvolt erre a lehetősége, de nem sikerült megvalósítania. Remélhetőleg nekünk menni fog”.

Csatlakozzon hozzánk most, amikor bemutatjuk a Meta új Threads platformját és azt, hogy ez mit jelenthet a vállalat számára a jövőre nézve

Megmérettetés a Twitterrel

Nem a Meta az első, aki szembekerül a Twitterrel. Az olyan cégek, mint a Bluesky és a Mastodon már korábban is tettek ilyet, de nehezen tudták versenyképes méretűre kiépíteni hálózataikat. Más kihívók a nemkívánatos tartalmak kiszűrésében futottak zátonyra. Ezzel szemben a Threads egyszerűen csatlakozik majd a Meta széles körben elterjedt Instagram-alkalmazásának kész infrastruktúrájához, amelyet döbbenetes mértékű, 1 milliárd ember használ rendszeresen. A Threads esetében is ugyanazok az ellenőrzések lesznek alkalmazandók, amelyeket az Instagramon a kifogásolható anyagok kivágására használnak. Ezen túlmenően az Instagram kék jelvénnyel rendelkezők elit csoportja a Threads-en is élvezheti majd státuszát. A Meta célja az is, hogy a Threads felhasználói végül közvetlenül kapcsolatba léphessenek a rivális alkalmazások felhasználóival. Az indulás jól sikerült a Threads számára, mindössze két nap alatt 70 millió embert inspirált a regisztrációra.

Ne olyan gyorsan

Ne felejtsük el, hogy az infláció még nem hűlt le kellőképpen, és hogy a széles körű várakozások szerint idén recesszió következik. Igaz ugyan, hogy a technológiai részvényeket a Fed politikájának módosulására való várakozás erősítette, és ugyancsak igaz, hogy csak a május 10-ei héten a kereskedők 3,8 milliárd dollárt fektettek az ilyen típusú részvényekbe. Michael Hartnett a Bank of America-tól azonban szkeptikus, és a 2008-as pénzügyi válságra utalva arra számít, hogy „a recesszió a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonlóan megroppantja a hitel- és technológiai részvényeket”. A hitelhiánnyal kapcsolatos aggodalmak különösen a Silicon Valley Bank év eleji csődje óta erősödnek. Hartnett arra is rámutat, hogy a Fed gyors fordulatához fűzött remények egy békésebb időszakot előrevetítve tévesek lehetnek. Ha konkrétan a Metát nézzük, bölcs dolog szem előtt tartani, hogy „a Meta legutóbbi emelkedése nagyrészt egyszerűen a túladott állapotból való kilábalás”, ahogy Mike Atkins fogalmaz.

A Threads összefűzése

Az elkövetkező hónapokban valószínűleg élénk versenyre kerül sor Elon Musk Twitter-e és Zuckerberg Threads-e között. Musk közösségi média titánja tavaly júliusban mintegy 237,8 millió ügyféllel büszkélkedhetett, azonban az vezetés által végrehajtott változások miatt ügyfélbázisuk nagy része elhagyta őket. Összehasonlításképpen, a 2022-ben Meta-alkalmazásokat használók száma átlépte 3 milliárdot.

Még mindig nem tudni, hogy a két vállalat hogyan fog megbirkózni az év hátralevő részében az elemzők által vált borús gazdasági környezettel. Tartsa szemmel a Fed terveit, ha olyan technológiai részvényekkel szeretne kereskedni, mint a Meta vagy az Amazon, és figyelje Musk válaszát is a Meta kihívására.

