Megrángatták a forintot. Véget ért a kamatemelési ciklus

A vártnál nagyobbat emelt, de a ciklus végére ért a hazai jegybank. 125 bázispontos kamatemelést jelentett be az MNB Monetáris Tanácsa a mai kamatdöntő ülésen, ezzel 13 százalékra emelkedett az alapkamat. A megjelent közleményben ugyanakkor jelezték, hogy a kamatkondíciók kellően szigorúvá váltak. A monetáris kondíciók szigorítása a likviditás szűkítésével folytatódik. Matolcsy György a sajtótájékoztatón elmondta, hogy lezárták a 16 hónapja tartó kamatemelési ciklust, de nincs vége az infláció elleni küzdelemnek, ezentúl más eszközökre helyeznek nagyobb hangsúlyt.

Tartósan fennmaradnak a szigorú monetáris kondíciók. A közlemény azt is leszögezi, hogy tartósan fenntartják a jelenlegi kondíciókat, ez biztosíthatja az inflációs várakozások horonyzását, és az inflációs cél fenntartható módon történő elérését. Előretekintve a likviditás szűkítése és a monetáris transzmisszió további erősítése kerül az MNB fókuszpontjába, aminek érdekében a jegybank a jövőben újabb intézkedésekről dönthetnek.

Az év elején lassulhat az infláció. A jegybank várakozása szerint a jövő év elejétől a külső inflációs nyomás enyhülése és a lassuló kereslet árleszorító hatása megjelenhet a hazai inflációban, az árdinamika lassú fordulatát okozva. A szigorú monetáris kondíciók segítik a másodkörös inflációs hatások elkerülését és az inflációs várakozáősok horgonyzását. A sajtótájékoztatón megtudhattuk a friss Inflációs jelentés keretszámait, mely szerint az idei évben 13,5-14,5 százalékos, jövőre 11,5-14,0 százalékos lehet az infláció, majd 2024 első felében érheti el a jegybanki célsávot (2-4 százalék). A gazdasági növekedés idén 3-4 százalékos, jövőre 0,5-1,5 százalékos, 2024-ben 3,5-4,5 százalékos lehet a jegybank várakozásai szerint.

Nem tágít a Fed. Az amerikai jegybank múlt szerdán alaposan ráijesztett a befektetőkre, bár a várakozásoknak megfelelően 75 bázispontos kamatemelést hajtottak végre, a kommunikáció a korábbinál is szigorúbb volt. Az év végére 4,5 százalékos kamatszintet várnak a jegybankárok, ami azt jelentené, hogy idén még egy 75 és egy 50 bázispontos szigorítást fognak végrehajtani. Jövőre még magasabb kamatszintet várnak, ami nem jelenti feltétlenül, hogy nem indul meg a kamatcsökkentés, mivel csak év végi várt értékeket tesznek közzé. A gazdasági növekedés idén mindössze 0,2 százalékos lehet, és jövőre is csak 1,2 százalékos bővülést prognosztizálnak. Az infláció viszont az eddig vártnál is magasabb lesz, a Core PCE index esetében 4,5 százalékos növekedést várnak idén, jövőre 3,1 százalékost. Jerome Powell meglehetősen erős üzeneteket fogalmazott meg az ülést követő sajtótájékoztatón. Tovább fogják emelni a kamatokat, amíg nem kapnak meggyőző bizonyítékokat az infláció gyengülésére, akkor lehet majd lassítani az ütemen. A beérkező adatok függvényében döntenek minden ülésen, teljes mértékben elkötelezettek az árstabilitás helyreállítása mellett, még akkor is, ha esetleg recessziót okoz. A kamatszintnek egy ideig restriktívnek kell maradnia, jelenleg ennek a sávnak a legalacsonyabb szintjén van.



Lendületben marad az EKB. Az Európai Központi Bank is gyorsított a kamatemelési ütemen, szeptember elején 75 bázispontos szigorítást jelentett be. A megjelent közleményben a döntéshozók jelezték, hogy a következő üléseken is kamatemelések jönnek, melynek mértéke a beérkező adatok, elsősorban az inflációs folyamatok függvénye. Jelentősen felfelé módosították az inflációs előrejelzéseket, az idei évben 8,1 százalékos, jövőre 5,5 százalékos, 2024-ben 2,3 százalékos inflációra számítanak. A gazdasági növekedés jelentősen lassulni fog, a jövő év első negyedévében stagnálás jöhet. A rendkívül magas energiaárak csökkentik a jövedelmek vásárlóerejét, a kínálati szűk keresztmetszetek pedig korlátozzák a gazdaság teljesítményét. A növekedés idén 3,1 százalékos, jövőre 0,9 százalékos, 2024-ben 1,9 százalékos lehet az EKB várakozásai szerint. Christine Lagarde a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az infláció extrém magas, minden szektorban jelen van, emiatt határozott lépéseket kell tenni. Még nincsenek a semleges kamatszintnél, de arra haladnak. Lagarde tegnapi beszédében is jelezte, hogy akkor is folytatódik a kamatemelés az eurózónában, ha a gazdasági aktivitás jelentősen lelassul. A jegybank az infláció tartós emelkedése ellen védekezik a lépésekkel.

Megrángatták a forintot. A mai bejelentések hatására jelentős mozgások indultak az euró-forint árfolyamában, a vártnál nagyobb kamatemelésre erősödni kezdett a hazai fizetőeszköz, majd a közlemény megjelenésekor visszagyengült. Ezt követően ismét némi erősödés volt látható, mivel a jegybank hangsúlyozta, hogy tartósan szigorúak maradhatnak a monetáris kondíciók és más eszközökkel fognak ezentúl szigorítani. Az árfolyamot alulról a 30 napos mozgóátlag támasztja 404,05-nél, míg felül 410 közelében húzódik egy fontos ellenállási szint. Amelyiket előbb töri át szignifikánsan, abba az irányba indulhat 5-6 forintos mozgás. Hosszabb távon az enyhén emelkedő trendcsatornában mozog a jegyzés, ebben egyelőre nem is várunk változást, a felső trendvonal jelenleg 416 közelében, míg az alsó trendvonal 394 közelében húzódik.

(Equilor)