Megnyílt az első vidéki Wolt Market

Hat budapesti egység után a hetedik Wolt Market egy vidéki városban nyitott meg – ez is igazolja a 2021 végén indult szolgáltatás népszerűségét. Mostantól a pécsiek is kipróbálhatják, milyen egyszerű a Wolt applikációján keresztül néhány kattintással elintézni a bevásárlást.

A Wolt Market tulajdonképpen egy vásárlók nélküli bolt, amely mégis a bevásárlás kényelmes és gyors formáját biztosítja: a Wolt felhasználói az applikáción keresztül rendelhetnek a Wolt Market kínálatából, a megrendelt termékeket pedig akár 30 percen belül házhoz szállítja a Wolt futár partnere, ahogy azt már az egyéb rendeléseknél megszoktuk. A Wolt Marketből vásárlás több előnnyel is jár: egyszerű, elkerülhető vele az autózás, tömegközlekedés, sorban állás, és még cipekedni sem kell. Időt és energiát takaríthatunk meg, amíg pedig a megrendelt termékek megérkeznek, valami másra fordíthatjuk időnket, bármilyen napszakban.

“Pécs volt az első vidéki város, ahol a Wolt megjelent – hűen a hagyományokhoz most a Wolt Market is itt kezdi meg a vidéki terjeszkedést. Szeretnénk minél többekkel megismertetni a vásárlásnak ezt a kényelmes és egyszerű formáját, tervezzük, hogy a közeljövőben újabb egységeket is nyitunk” – árulta el Törös Gábor, a Wolt Market ügyvezető igazgatója.

A pécsi Wolt Marketből csaknem a város teljes területéről rendelhetünk. Az árukínálat 2000 féle termékből áll, amit folyamatosan bővítenek majd, de már kezdetben is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ételérzékenyek és a vegánok igényeit is kielégítsék.

“A szolgáltatás sikerét az is jól mutatja, hogy az elmúlt időszakban hónapról hónapra folyamatosan növelni tudtuk a forgalmunkat. Az áraink abszolút versenyképesek a bolti árakkal, ugyanakkor egy olyan kényelmi többletet nyújtunk, amiért a felhasználóink még a jelenlegi nehezebb gazdasági körülmények között is szívesen térnek vissza hozzánk” – tette hozzá Törös Gábor.