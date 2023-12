Megnyílt a Szeleta Park Látogatóközpont Miskolcon

A Bükki Nemzeti Park alapításától számított több mint négy évtized után először válik lehetővé a Szeleta-kultúra színvonalas bemutatása a 3 milliárd forint összegből elkészült Szeleta Park Látogatóközponttal, amely a hazai nemzeti parkok ökoturisztikai bemutatóhelyei közül a legnagyobb – jelentette ki Rácz András, az Agrárminisztérium (AM) természetvédelemért felelős államtitkára a létesítmény átadóján szerdán Miskolcon, a tárca közleménye szerint.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az állami természetvédelem napjainkban már messze túlmutat a védett fajok, élőhelyek megőrzésén, sokkal szélesebb feladatköre van. Fontos célkitűzéssé vált az emberek megszólítása, azaz a bemutatási tevékenység, hiszen a látogatók aktív kikapcsolódásra vágynak, amelyekre a nemzeti parkok programkínálata kiváló lehetőséget nyújt – írják a közleményben.

Rácz András hozzátette, ezen növekedő társadalmi érdeklődést bizonyítja a közvélemény-kutatások eredménye, miszerint a magyarok több mint 90 százaléka hallott már a nemzeti parkokról, több mint 70 százaléka pedig tudatosan tervezi a pihenését annak érdekében, hogy olyan létesítményeket kereshessen fel, mint a most átadott Szeleta Park Látogatóközpont. Ezen fokozódó társadalmi igényhez – amelyet az elmúlt 13 év alatt megduplázódott évi látogatószám bizonyít – igazítják a nemzeti parkok az ökoturisztikai hálózatukat is. A Magyarországon nyilvántartott ökoturisztikai létesítmények felét, 350-et a nemzeti parkok, ebből 90-et pedig a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tart fenn – közölte.

Az államtitkár arról beszélt, hogy tavaly ünnepelte 45. évfordulóját a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, amely 1977-ben Magyarországon a harmadik, azonban az első hegyvidéki, erdős nemzeti parkként alakult meg. A magyar nemzeti parkok közül itt található a legtöbb barlang, az országban nyilvántartott 4000 közül 1100.

Az elmúlt programozási időszakban az igazgatóság 23 projektet 9,6 milliárd forint nagyságrendben valósított meg, olyan beruházásokkal, mint a Bükki Csillagda, illetve a Mátra világát bemutató Harkály Ház.

A Szeleta Park jelentős szerepet tölthet be a térség fejlesztésében a Bükk-vidék Geopark kiinduló pontjaként. Az UNESCO Globális Geopark Tanácsa idén szeptemberi ülésén ugyanis alkalmasnak találta a geoparkot az UNESCO Globális Geopark cím viselésére, a végső döntés tavasszal várható – mondta Rácz András a közlemény szerint.

A Bükk keleti kapujában megépült látogatóközpont „A bükki barlangok évezredes titkai – Az ősember természete” című kiállítása bemutatja a Bükk természeti kincseit, különleges földtörténetét, egyedi vízrajzát és barlangrendszerét, a hegység jellemző növény- és állatvilágát, valamint a világhírű Szeleta-kultúrát, a magyar ősemberkutatás bölcsőjének helyszíni eredményeit – tájékoztatott az Agrárminisztérium.(MTI)