Megkezdődött a kereskedés az Épduferr részvényeivel

Megkezdődött a kereskedés az Épduferr Nyrt. részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) középvállalati igényekre szabott Xtend piacán.

A BÉT pénteki közleménye szerint az építőipari vállalat 50 millió törzsrészvényét 2021 végén regisztrálták a BÉT Xtend platformon. A társaság ezt követően sikeres zártkörű alaptőke-emelést hajtott végre, amelynek során közel 1 milliárd forint értékben vont be tőkét. Az alaptőke-emelés keretein belül egyúttal 19 891 078, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvény kibocsátására is sor került.

A tájékoztatás szerint a hazai tulajdonú Épduferr 2004-es alapítása óta Dunaújváros és térségének jelentős építőipari szereplőjévé vált. A generálkivitelezői és fővállalkozói tevékenységet folytató vállalat építőanyag- és acélkereskedelmi, valamit acélfeldolgozási üzletágakkal is rendelkezik. A jövőbeni tervek középpontjában a nemzetközi terjeszkedés áll, amelyhez a tőzsdei megjelenés is nagymértékben hozzájárulhat.

A társaság tőzsdei bevezetését céltudatos építkezés előzte meg, amelynek során a BÉT számos, a tőzsdei megjelenést, valamint a nyilvános működést segítő szolgáltatását igénybe vették – közölték.

A tőzsdei jelenlét a piaci körülményekhez képest előnyösebb feltételekkel segíti a vállalat forráshoz jutását, valamint a tőzsdei jelenlét által megkövetelt transzparencia akár versenyelőnyhöz is segítheti a társaságot – fejtette ki Palkovics Milán, az Épduferr igazgatóságának elnöke a közleményben. Jelezte, hogy rövidtávú terveik között szerepel további forrásbevonások vizsgálata és a BÉT Standard kategóriájába való feljutás.



Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója szerint az Épduferr példája bizonyítja, hogy az építőiparban is lehet stabil, átlátható, jelentős értéknövekedést kínáló befektetési lehetőséget találni; a tőzsdei bevezetéssel és a Széchenyi Alapok hozzájárulásával a vállalat az eddigieknél is ígéretesebb projektekbe vághat bele itthon és külföldön.Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója a közlemény szerint hangsúlyozta: a társaság tőzsdére lépése jó visszajelzés az értéktőzsdének a piacfejlesztési törekvéseik hatékonyságáról, valamint motivációként szolgálhat a további, tőzsdei megjelenést fontolgató középvállalat számára.(MTI)