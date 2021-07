Meghalt egy beteg, 64 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon

Meghalt egy beteg, és újabb 64 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 5 617 260 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 428 980-an már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 809 491-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 30 026-ra emelkedett, és 748 157 ember tekinthető gyógyultnak.

Kórházban 78 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma pedig 31 308-ra csökkent.

Hatósági házi karanténban 1335-en vannak, a mintavételek száma 6 328 373.

Közölték: a delta vírusmutáns több európai országban, és Magyarországon is terjed, ami leginkább a még be nem oltottakat veszélyezteti, ezért őket arra kérik, regisztráljanak az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

A kormány rendeletben rögzítette, hogy a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak immár kötelező a védőoltás – emelték ki.



Hangsúlyozták: Európában elsőként Magyarország teszi elérhetővé a harmadik oltást, amelyre a www.eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Akinek erre nincs lehetősége, a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltás beadását. Az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlják a harmadik oltás beadatását – tették hozzá.Azt írták, hogy Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a határ mentén élők számára is, ezzel növelve az ország járvány elleni védettségét.Kitértek arra is: a kormány a jelenleg is tartó nemzeti konzultációban kikéri a magyar emberek véleményét a járvány utáni életről, többek között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét, és a családok további támogatását érintő kérdésekben. A konzultációs kérdőív online is kitölthető a https://nemzetikonzultacio.kormany.hu weboldalon.A közleményben arról is írtak, hogy elérhető az uniós oltási igazolás az EU-n belüli utazásokhoz. Azok az állampolgárok, akik unión belüli utazást terveznek, digitálisan letölthetik az uniós Covid-igazolást az EESZT lakossági portáljára belépve.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 557) és Pest megyében (112 267) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 775), Győr-Moson-Sopron (44 499) és Hajdú-Bihar megye (42 641). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 795 fertőzöttel.(MTI)