Megerősítette Lengyelország elsőrendű besorolását a Moody’s

Megerősítette változatlan stabil kilátással Lengyelország elsőrendű, „A2” szintű hosszú futamú államadós-besorolását a Moody’s Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő – korábbi nevén Moody’s Investors Service – a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy az új lengyel kormány hivatalba lépése óta jelentős mértékben javult Lengyelország és az Európai Unió viszonya.

A cég szerint az „A2” osztályzatot emellett a nagyon jelentős gazdasági és költségvetési erősségek is alátámasztják.

Hozzájárul a lengyel szuverén besorolás fenntartásához a szintén erőteljes intézményrendszer, beleértve a javuló állapotú civil társadalmi szervezeteket és a bírósági rendszert is – áll a Moody’s Ratings elemzésében.

A Moody’s megerősítette a devizában és a helyi valutában kibocsátott lengyel kereskedelmi adósságok „Aa1” szintű – a szuverén besorolásánál négy fokozattal magasabb – osztályzati országplafonját is.

A négyfokozatnyi különbség a hitelminősítő szerint tükrözi a megbízható lengyel intézményrendszert, a mérsékelt hazai politikai kockázatokat és a külső egyensúlyhiány korlátozott mértékét.

Az új kormány megalakulása óta Lengyelország három „szupermérföldkövet” teljesített, amelyek közül kettő az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségéhez kötődött. Ennek nyomán az Európai Bizottság februárban 137 milliárd euróig terjedő – a tavaly megtermelt lengyel hazai össztermék (GDP) 18,3 százalékának megfelelő – folyósítást szabadított fel a következő három-öt évre – hangsúlyozza a Moody’s Ratings.

A cég közölte: várakozása szerint az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszközökből (RRF) az első 6,3 milliárd eurós részösszeget az EU már áprilisban folyósítja Lengyelországnak, az idei egész évi uniós kifizetések értéke eléri a 17 milliárd eurót, jövőre és 2026-ban pedig évi 20 milliárd euróra emelkedik.

A Moody’s előrejelzése szerint a lengyel gazdaság ebben a környezetben az idén 2,8 százalékkal növekszik a tavaly mért alig 0,2 százalékos GDP-bővülés után, és a növekedés üteme jövőre 3,5 százalékra gyorsul tovább.(MTI)

