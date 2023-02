Megerősítette az EBRD Aaa osztályzatát a Moodys

Megerősítette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) lehetséges legjobb, “Aaa” szintű, stabil kilátású osztályzatát a Moody’s Investors Service, méltatva a bank rendkívül erőteljes likviditási helyzetét.

A nemzetközi hitelminősítő a Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy a közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben életre hívott bank likvid eszközállománya a tavalyi harmadik negyedév végén meghaladta a 34 milliárd eurót.

A Moody’s hangsúlyozza azt is, hogy megkérdőjelezhetetlen a londoni pénzintézet hozzáférése a piaci finanszírozási forrásokhoz.

A hitelminősítő felidézi azt is, hogy az EBRD saját belső iránymutatása alapján a bank nettó likvid eszközállományának a tervezett mozgó kétévi nettó készpénzigény legalább 75 százalékát fedeznie kell, a pénzintézet azonban ezt a minimális követelményt következetesen és nagyon nagy arányban túlteljesíti: 2022 harmadik negyedévében a kétévi likviditási fedezet 178 százalék volt.

A befizetett tőke nyújtotta jelentős védelem mellett az EBRD 2021-ig 14,1 milliárd eurót gyűjtött össze felhalmozott nyereségek és tartalékok formájában.

A 2021-ben elért 2,5 milliárd eurós rekordnyereség után a bank tavaly valószínűsíthetően komoly veszteséget szenvedett, és ez a befizetett tőke, a felhalmozott eredmények és a tartalékok alkotta felhasználható tőkekészletet a 2020-as szintre vethette vissza – áll a Moody’s elemzésében.

A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az EBRD 2020-as tőkehelyzete is igen szilárd volt.

Az elit “Aaa” osztályzat megerősítésének további fő tényezője az EBRD nagyon erőteljes részvényesi támogatása.

A Moody’s ennek egyértelmű bizonyítékaként emeli ki, hogy az EBRD tavaly 2 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot hagyott jóvá Ukrajnának és a háború által érintett szomszédos országoknak a 2022-2023-as időszakra.

A bank ezt az összeget azóta 3 milliárd euróra emelte, és ebből 1,4 milliárd eurót a részvényesek és donorok finanszíroznak.

Az adományozóktól eredő finanszírozás felét az Európai Unió adja, további 500 millió dollárt az amerikai kormány tesz hozzá az összeghez – áll a Moody’s elemzésében.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy az EU-t és az Egyesült Államokat is stabil kilátású “Aaa” osztályzattal tartja nyilván.

A Moody’s közölte: várakozása szerint az EBRD az ukrajnai újjáépítés egyik fő finanszírozója lesz az ellenségeskedések lezárulta után.

Az EBRD a minap jelentette be, hogy tavaly rekordértékű, 2,35 milliárd euró támogatást nyújtott a közép- és kelet-európai EU-gazdaságoknak, köztük Magyarországnak, valamint a balti térségnek, válaszul arra, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió után példátlan finanszírozási igény mutatkozott az országcsoport ipari és banki szektora részéről.

Magyarország 215 millió euró értékű EBRD-támogatásban részesült 2022-ben. Az EBRD magyarországi folyósításai a bankszektorra összpontosultak, elsősorban azzal a céllal, hogy a magyar bankok további hiteleket helyezhessenek ki a zöld átalakulást célzó programokra – állt a pénzintézet tájékoztatásában.(MTI)