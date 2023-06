Megerősítette a befektetési ajánlású magyar államadós-osztályzatot a Fitch Ratings

Megerősítette Magyarország hosszú futamidejű devizaadósság-kötelezettségeinek befektetési ajánlású besorolását a Fitch Ratings.A nemzetközi hitelminősítő közölte, hogy a következő években 3 százalékos ütemre gyorsuló átlagos növekedést vár a magyar gazdaságban.

A Fitch Ratings péntek éjjel Londonban bejelentett döntése alapján érvényben maradt a magyar szuverén devizakötelezettségek „BBB” szintű osztályzata.

A besorolás megerősítéséhez fűzött elemzésében a hitelminősítő kiemelte: a magyar „BBB” osztályzatot a hasonló besorolású gazdaságokéhoz mérve erőteljes strukturális jelzőszámok, a beruházások táplálta sorozatos gazdasági növekedési eredmények és a robusztus nettó működőtőke-beáramlás támasztja alá.

A cég megerősítette a szuverén besorolás kilátását is, amely január óta negatív, de a „BBB” minősítés továbbra is azt jelzi, hogy a Fitch Ratings a befektetésre ajánlott kategóriában tartja Magyarországot.

A Fitch négy éve javította a jelenlegi „BBB”-re a magyar államadósság besorolását az addigi „BBB mínusz”-ról.

Az elemzés kiemeli, hogy a magyar gazdaság külső pozíciói jelentősen javultak az idén az energiaimport költségeinek csökkenése nyomán. A hitelminősítő hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország el tudta kerülni a legutóbbi fűtési szezonban a földgázellátás adagolását, bár a cég véleménye szerint továbbra is kockázati tényező, hogy az ország erősen függ az orosz energiahordozó-szállításoktól.

A Fitch Ratings az osztályzat negatív kilátást a makrogazdasági politika körüli hitelességi kockázatokkal magyarázza. A hitelminősítő úgy véli, hogy a kiugró nyereségekre kivetett szektorális különadók miatt magasak a szabályozói oldalról érvényesülő terhek.

Az infláció a legmagasabb az Európai Unión belül, az árkorlátok nem bizonyultak hatékonynak, miközben emelték az államháztartás költségeit, a monetáris politika transzmissziós funkciójának érvényesülését pedig az egyes jelzáloghitelek kamataira megállapított, célzott felső korlátok hátráltatják – vélekednek a Fitch Ratings londoni elemzői.

A cég ugyanakkor hangsúlyozza: továbbra is arra számít, hogy Magyarország megállapodásra jut Brüsszellel az európai uniós folyósítások ügyében, bár a hitelminősítő szerint továbbra is bizonytalan e folyósítások időzítése és mérete.

Ha a nemrégiben elfogadott igazságszolgáltatási reformot az Európai Bizottság elfogadja, az 10 milliárd euró körüli kohéziós finanszírozást szabadíthat fel a 2021-2027 közötti pénzügyi keretből – áll a Fitch elemzésében.

A Fitch Ratings közölte, hogy jóllehet az idén stagnálásra számít a magyar gazdaságban, várakozása szerint azonban a nettó export pozitív módon járul hozzá a növekedéshez. tekintettel az erőteljes exportteljesítményre és a csökkenő importra.

A cég előrejelzése mindezek alapján azt valószínűsíti, hogy a magyar hazai össztermék (GDP) a 2024-2025-ös időszakban éves átlagban 3 százalékkal bővül.

A Fitch prognózisa szerint a tizenkét hónapra számolt infláció 8-10 százalékra lassul az idei év végéig, 2024 egészében átlagosan 5 százalék lesz, és 2025-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) központi célszintjének közelébe, 3,1 százalékra tér vissza.

A hitelminősítő arra is számít, hogy a GDP-arányos államadósság-ráta az idén 68,1 százalékra csökken a tavaly mért 73,3 százalékról, és 2027-ig 60 százalék alá süllyed, mindenekelőtt az elsődleges államháztartási többletek révén.

A Fitch Ratings a magyar folyómérleg-egyenleg jelentős javulását is valószínűsíti: előrejelzése szerint a deficit a tavalyi 8 százalékról az idén 3,4 százalékra csökken, elsősorban a robusztus exportteljesítmény eredményeként.(MTI)