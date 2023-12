Megerősítette a befektetési ajánlású magyar államadós-osztályzatot a Fitch Ratings

Megerősítette Magyarország hosszú futamidejű devizaadósság-kötelezettségeinek befektetési ajánlású besorolását a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentett döntése alapján érvényben maradt a magyar szuverén devizakötelezettségek „BBB” szintű osztályzata.

A cég megerősítette a szuverén besorolás kilátását is, amely január óta negatív, de a „BBB” minősítés továbbra is azt jelzi, hogy a Fitch Ratings a befektetésre ajánlott kategóriában tartja Magyarországot.

A Fitch négy éve javította a jelenlegi „BBB”-re a magyar államadósság besorolását az addigi „BBB mínusz”-ról.

A pénteki megerősítéshez fűzött elemzésben a hitelminősítő kiemeli, hogy a magyar gazdaság szerkezeti mérőszámai erőteljesek a „BBB” sávban nyilvántartott többi szuverén adós mutatóival összehasonlítva, a növekedés hajtóerejét a beruházások adják és stabil a működőtőke-beáramlás.

A cég véleménye szerint a negatív kilátás a szakpolitikai környezetben észlelhető kockázatokat tükrözi. Az egyes szektorok kiugró nyereségeire kivetett adók komplikálják az üzleti környezetet, a kamattámogatások pedig hátráltatják a monetáris politika transzmissziós funkciójának érvényesülését – fogalmaz elemzésében a Fitch Ratings.

A hitelminősítő kiemeli ugyanakkor, hogy a jelentős külső kiigazítás nyomán kedvezőnek tűnik a finanszírozási környezet, visszatérőben van a makrogazdasági stabilitás, és zökkenőmentesen halad a monetáris enyhítési folyamat.

A Fitch Ratings közölte: 2024-ben a hazai össztermékhez (GDP) mérve 4,2 százalékra, 2025-ben 3,2 százalékra csökkenő államháztartási hiányt vár Magyarországon, jóllehet az elemzés megjegyzi, hogy a koronavírus-járvány előtti évtizedben a deficit éves átlaga 2,8 százalék volt.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ezek a hiányelőrejelzések és a magyar gazdaság magas nominális növekedési üteme a GDP-arányos államadósság-rátát mérsékelt ívű lefelé tartó pályára helyezi.

A Fitch Ratings prognózisa szerint a hazai össztermékhez mért államadósság 68,2 százalékra csökken az előző évi 71,1 százalékról.

Az elemzés kiemeli, hogy a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben ismét növekedésnek indult, és bár a Fitch 2023 egészére 0,6 százalékos visszaeséssel számol, a háztartások fogyasztásának élénkülése nyomán 2024-ben már 3 százalékos GDP-növekedést vár.

A hitelminősítő 2024-re éves átlagban 5 százalékos inflációt valószínűsít a magyar gazdaságban, és azzal számol, hogy az inflációs ütem 2025-ben visszatér a jegybank 3 százalék plusz-mínusz 1 százalékpontos célsávjába.

A Fitch kiemeli azt is, hogy jelentősen javult a külső finanszírozási pozíció, a cég szerint a folyómérleg-egyenleg az idei évet várhatóan 1,3 százalékos GDP-arányos többlettel zárja a tavalyi 8 százalékos deficit után.(MTI)