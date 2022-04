Megérkezett Magyarországra a Best Managed Companies Program

A Best Managed Companies Program a globális Deloitte Private vezető üzleti mentoring programja, ami idén először indul el Magyarországon. A program a helyi magántulajdonban lévő vállalatok kiválóságának elismerésére jött létre. Évente világszerte több száz magánvállalkozás megy át szigorú pályázati és felülvizsgálati folyamaton, hogy részt vehessen a mentoring programban és Best Managed Companies kitüntetésben részesülhessen. Minden országban egy rangos, független zsűri választja ki azokat a vállalatokat, amelyek valamennyi értékelési kategóriában eleget tesznek a magas szintű, előre meghatározott követelményeknek.

A programra azok a vállalatok (vagy csoportok) jelentkezhetnek, amelyek központi irányítása Magyarországon van, a többségi részesedések (min. 51%) közvetlenül vagy közvetve magyar magánszemélyek tulajdonában vannak és az éves bevételük eléri a minimum 20 millió EUR-t. Továbbá fontos feltétel, hogy a vállalat legalább 5 éve működjön és több mint 50 teljes munkaidős alkalmazottal rendelkezzen.

A programra nem jelentkezhetnek jótékonysági és nonprofit szervezetek, nyilvános részvénytársaságok, ahol a részvények többsége közkézben van. Továbbá nem vehetnek részt pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások), biztosító társaságok, szerencsejátékkal foglalkozó társaságok, ahogy részben vagy egészben állami tulajdonban lévő társaságok sem. Kizáró feltétel az is, ha a vállalat (csoport) tevékenysége vagy üzleti hírneve nem egyeztethető össze a Deloitte értékeivel.

„A Best Managed Companies program közel 30 éve, ma már több mint 40 országban ismeri el a helyi magántulajdonban lévő vállalkozások teljesítményét. A mentoring program sikereket ért el többek között az Egyesült Államokban, Németországban, Ausztráliában, Belgiumban és Svájcban is. A 2022-es évben Magyarországon is elinduló program során az összes résztvevő új szintre emelheti üzleti működését tekintet nélkül arra, hogy a program végén elnyerik-e a BMC minősítést, így a jelentkezéssel és a mentoring programban való részvétellel csak profitálhatnak a magyar magánvállalkozások” – jegyzi meg dr. Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai vezetője.

A program menete

Az első szakaszban a jogosultsági feltételeknek megfelelő hazai magánvállalkozások egy online kérdőíven keresztül tudják leadni jelentkezésüket a programra. Azok a pályázók, akik megfelelnek az előzetes pályázati feltételeknek, részt vehetnek a program második felében, a mentoring programban. A mentoring program a Best Managed Lab nemzetközi keretrendszerén alapul, ahol a mentorált vállalkozások képzett mentorok segítségével a BMC 4 területe mentén (stratégia, képességek és innováció, vállalatirányítás és pénzügyek, kultúra és elkötelezettség) átfogó mentoringban részesülnek. A Best Managed Lab teljesítését követően a mentorok segítségével a pályázók összeállítják a pályázati anyagot a független, külső zsűri számára. A zsűritagok áttekintik és értékelik a benyújtott pályázatokat, valamint kiválasztják a BMC minősítést elnyerő vállalkozásokat. A jelentkező vállalatok meghívást kapnak a program díjátadó gálájára, ahol megünnepelhetik a BMC minősítést elnyerő vállalatok sikerét.

„A mentoring program során a jelentkező vállalkozások a mentoroktól, valamint a független zsűritől kapott visszajelzésekkel megerősítést kapnak a jelenleg bevált gyakorlatokról, területekről és rávilágítunk a fejlesztendő pontokra egy globálisan elismert metodika mentén. A program végén azok a vállalkozások, akiket a zsűritagok Best Managed Companies minősítésben részesítenek számos előnyt élvezhetnek. A minősítést elnyerők többek között jelentős kapcsolatrendszert alakíthatnak ki a program során, továbbá lehetőségük van a nemzetközileg elismert márkának, a Best Managed Company logónak a használatára, amely növelheti az elismertségüket, valamint elősegítheti a legkiemelkedőbb tehetségek bevonzását is – teszi hozzá dr. Bálint Gergely, a Deloitte Private szenior tanácsadója.

A programról bővebb információ ezen a linken érhető el.

A Deloitte-ról

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelmével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 312 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.com/hu/magunkrol.