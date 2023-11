Megemelte éves eredmény-célkitűzését a Mol

A Mol-csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) elérte a 744,2 milliárd forintot (2,1 milliárd dollár) az idei első három negyedévben az előző évi 1335,1 milliárd forint után (3,627 milliárd dollár), így a társaság 2,8 milliárd dollárra emelte az éves EBITDA-iránymutatását a korábbi 2,5 milliárd dollárról.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján péntek hajnalban közzétett jelentés szerint az idei harmadik negyedévi tisztított EBITDA 344,5 milliárd forintra csökkent (976 millió dollár) az előző évi 580,6 milliárd forint (1,449 milliárd dollár) után, de jelentősen meghaladta a Portfolio.hu elemzői által várt 884 millió dolláros szintet.

A társaság közleménye szerint a július és szeptember közötti időszakban a fogyasztói szolgáltatások erős eredménye ellensúlyozta az üzleti környezet normalizálódását, és a kutatás-termelést (upstream) és a feldolgozás és kereskedelemet (downstream) érintő „erőteljes” kormányzati, szabályozói intézkedéseket, beleértve a Magyarországon január 1-től visszamenőlegesen bevezetett új szén-dioxid-adót – írták.

A régióban bevezetett kormányzati elvonások összesen 378,3 milliárd forintra (1,061 milliárd dollár) rúgtak az első kilenc hónapban, amely a tisztított EBITDA mintegy felét tette ki.

A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a harmadik negyedévben javuló finomítói árréssel és az üzemanyagtermékek iránti erős kereslettel sikerült ellensúlyozni a külső tényezők negatív hatásait.

„Továbbra is bízunk válságálló, integrált üzleti modellünk és hatékony működésünk erejében, amely képes lesz ellensúlyozni az ingadozó és nehezen kiszámítható piaci és szabályozói tényezőket” – fűzte hozzá.

Közölte: a Mol elkötelezett a vállalatcsoport transzformációjának folytatásában, miközben a régió ellátásbiztonságával kapcsolatos megnövekedett elvárásoknak is igyekeznek megfelelni.

A kutatás-termelés harmadik negyedéves tisztított EBITDA-ja 69,5 milliárd forintot tett ki (195 millió dollár), amely majdnem kétszerese a második negyedévinek a kisebb adóhatás miatt, de elmarad az egy évvel korábbi 256,4 milliárd forinttól (640 millió dollár). A harmadik negyedévben a kitermelés kisebb mértékben csökkent néhány átmeneti eset miatt és átlagosan napi 90,1 ezer hordót ért el. A Mol éves előrejelzésében napi 90 ezer hordó kitermeléssel számol.

A feldolgozás és kereskedelem tiszta EBITDA-ja a finomítói árrések és a csökkenő különadók hatására az előző negyedévhez képest visszapattant és 165,8 milliárd forintot (469 millió dollár) tett ki a harmadik negyedévben. Ez 37 százalékkal elmaradt (dollárban számolva) a bázisidőszaki eredménytől, amely 297,5 milliárd forint (741 millió dollár) volt a magasabb finomítói árrések, a szűkülő Brent-Ural árrés és a petrolkémia negatív hozzájárulásának együttes hatása miatt.

A harmadik negyedévben a fogyasztói szolgáltatások erős eredménye enyhítette a kedvezőtlen piaci folyamatokat az upstream és a downstream üzletágakban. A tisztított EBITDA az 2022 harmadik negyedévihez képest 107 százalékkal, 87,9 milliárd forintra (250 millió dollár) emelkedett, amely meghaladja a 225,5 millió dolláros piaci várakozást.

A Mol közlése szerint a növekedés mögött az árplafon-szabályozások enyhítése és az üzemanyag-árrések támogatása mellet a cégcsoport terjeszkedése áll. A lengyelországi és szlovéniai hálózatbővülés a negyedévben értékesített üzemanyag mennyiségét mintegy 400 millió literrel emelte. Az üzletág eredményét támogatta az erős fogyasztói kereslet, a nem üzemanyag értékesítések további bővülése, valamint a Mol Move hűségprogram is – írták.

A Fresh Corner üzletek száma 1217-re emelkedett a 2022 szeptemberi végi 1130-ról.

A gáz üzletág negyedéves tisztított EBITDA-ja 15,2 milliárd forintról (38,1 millió dollár) 26,1 milliárd forintra (73,9 millió dollár) nőtt a harmadik negyedévben, az év első kilenc hónapjában pedig 75,2 milliárd forintra (212,6 millió dollár) emelkedett a bázisidőszaki 36,2 milliárd forintról (101,7 millió dollár). A határon átnyúló szállítás iránti kereslet továbbra is erős maradt – írták.

A harmadik negyedévben a Mol 6,7 milliárd dollárt fordított beruházásokra, ez 24 százalékkal marad el a bázisidőszaki 8,8 milliárd dollártól. A beruházások értéke az első kilenc hónapban éves szinten 4 százalékkal, összeg 15,9 milliárd dollárra csökkent.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír záróára csütörtökön 2856 forint volt. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3190, a legalacsonyabb 2354 forint volt.(MTI)