Audi Hungaria Ahead Kft. néven megalapította leányvállalatát az Audi Hungaria Zrt., amely a Volkswagen konszern számára nyújtott beszerzési, pénzügyi és informatikai szolgáltatásokat fogja össze.

Az alapító okiratot pénteken Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke és Patrick Heinecke, a vállalat IT, beszerzés és compliance területekért felelős igazgatósági tagja írta alá Győrben.

Az új cég száz százalékban az Audi Hungaria leányvállalata, a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódik, működési területe a beszerzési, pénzügyi és IT szolgáltatások, amelyek korábban az Audi Hungariaban a kompetencia alapú szolgáltatások (Shared Competence Center – SCC) közé tartoztak a műszaki fejlesztés és a logisztika mellett.

Az SCC-ben mintegy ezer embert foglalkoztattak, az új vállalathoz közel 340-en csatlakoztak az Audi Hungariától.

A cég alaptőkéje 10 ezer euró – közölte az MTI érdeklődésére a vállalat.

Alfons Dintner elmondta, hogy az idei évben nem csak a múltat ünneplik (idén harminc éves az Audi Hungaria), hanem a jövőt is építik.

Kifejtette: a motor- és a járműgyárban csúcsminőségű termékeket állítanak elő, az új leányvállalattal pedig szintén szeretnének szintet lépni a Volkswagen konszernen belül és kívül is.

Patrick Heinecke azt emelte ki, hogy az SCC az elmúlt években meghatározó szerepet töltött be a vállalat életében, így az új vállalat számára erős és megbízható alapot építettek.

Az Audi Hungaria Zrt. az Audi konszern tagja, az Audi és Volkswagen konszern központi motorszállítója.

Tavaly 1 677 545 motort és 171 134 autót gyártottak a győri üzemben.

A múlt év végén 11 957 embert foglalkoztattak.(MTI)