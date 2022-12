Még ma sem ciki telefonálni: 28 milliárd percet beszéltek a magyarok 2021-ben

A mobilokkal kezdetben szinte csak telefonálni lehetett. Később jött az SMS és a mobilnet, majd a telefonunk is „okosodott”, de minden funkció ellenére a hanghívás máig népszerű szolgáltatás. Ezt bizonyítják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által összeállított Mobilpiaci jelentés adatai is.

2021-ben Magyarországon a körülbelül 9,5 millió hanghívásra alkalmas aktív SIM-kártyával 8,5 milliárd hívást kezdeményeztek a magyarok, és összesen 28 milliárd percet beszéltek. Ez azt jelenti, hogy egy SIM-kártyára átlagosan – havonta – 74 hívás és hívásonként 3 perc 20 másodperc beszédforgalom jutott – derült ki az NMHH kutatásából.

A vizsgált időszak kezdetét jelentő 2015-2016-os negyedévekben átlagosan 178 percet beszéltek havonta egy SIM-kártyával, 2021-2022-ben viszont már 245 percet. A forgalom 2020-ban tetőzött, és onnantól kezdve érdemben nem emelkedett. A hosszabb távú trendek mellett 2020-tól szezonális hullámzások is megfigyelhetők a forgalom alakulásában. Az év harmadik negyedévében jellemzően kevesebbet beszélgettek mobilon az előfizetők.

A Mobilpiaci jelentés forgalmi adatai előfizetői és előfizetési típus szerinti bontásban is elérhetők. A lakossági pre paid előfizetők kevés hívást kezdeményeztek (28 db/hó) és rövid ideig beszéltek (1,2 perc/hívás). Ez érthető, hiszen bizonyos hívásforgalom felett már nem éri meg a forgalomarányos pre paid előfizetés. Érdekesség az is, hogy másként viselkednek a nem lakossági és a lakossági post paid előfizetők is. A nem lakossági ügyfelek többször telefonálnak (113 db/hó), mint a lakosságiak (83 db/hó), viszont a lakosságiak hosszabban beszélnek, (3,8 perc/hívás), mint a nem lakosságiak (3,1 perc/hívás). Úgy tűnik, hogy a magánbeszélgetésekre több időt szánunk, mint a munkával kapcsolatosakra.

Az NMHH szakemberei a forgalomváltozást meghatározó hívásszámot és híváshosszt külön-külön is vizsgálták. Az egy SIM-kártyára jutó hívások száma az időszak alatt trendszerűen nem változott, és a szezonális hatások sem voltak jelentősek. Hatása volt viszont az előfizetés típusának: a pre paid előfizetéssel rendelkező ügyfelek jelentősen kevesebb beszélgetést kezdeményeztek, a nem lakossági post paid előfizetők viszont többet.

Míg a hívások fajlagos száma nem, a hívások jellemző hossza az eltelt idővel jelentősen emelkedett, és a szezonalitás is kimutatható volt. A negyedik, de különösen az első negyedévben hosszabbak voltak a telefonhívások, a harmadikban pedig rövidebbek. Az is bebizonyosodott, hogy azokban az időszakokban, amikor a kapcsolásszám csökkent, a hívások ideje megnőtt. A lakossági post paid előfizetők több időt szántak egy hívásra, mint a pre paid, és mint a nem lakossági post paid előfizetők.

Összességében megállapítható, hogy még ma is szeretünk telefonálni, és hiába a rengeteg üzenetküldési lehetőség, egyre hosszabb hívásokat bonyolítunk ismerőseinkkel.