MBH Jelzálogbank: jelentős hozammal számolhatnak az ingatlanba fektetők

Jelentős hozammal számolhatnak az ingatlanba fektetők; a befektetési célú ingatlanvásárlásoknál mind a bérleti díjból, mind pedig az eladáskor szerzett nyereségen nőtt a hozam mértéke az elmúlt években – derül ki az MBH Indexből, az MBH Jelzálogbank által végzett ingatlanpiaci elemzésből.

Az MTI-nek küldött keddi elemzés szerint az ingatlanárak 46 százalékkal emelkedtek 2020 és 2023 első negyedéve között, ami 14 százalékos éves hozamot jelentett. Bár az elmúlt évben a növekedés üteme lassult, az éves bérleti díj változás így is nagyjából 12,5 százalékos volt Budapesten és országosan. A 2020 decemberi mélyponthoz képest viszont 2023 augusztusában a bérleti díjak már több mint 50 százalékkal alakultak magasabban.

A befektetési célú ingatlanvásárlásokra számolt hozam két elemből áll: egyrészt a bérleti díjból, másrészt a lakásárak növekedéséből realizált nyereségből. 2023 első negyedévéig 15 százalékos évesített hozamot biztosíthatott a lakásvásárlás, 10 éves időtávon pedig évente szintén 14 százalékot.

Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója a közleményben kifejtette: a befektetési célú ingatlanvásárlás hosszú távon is jövedelmezőnek bizonyulhat, a lakásárak elmúlt 20 évét vizsgálva az évesített hozam 7 százalékon alakult.

Az MBH számításai szerint a fővárosi használt lakáspiacon, 3,4-5,8 százalék közötti hozamokra lehet számítani. A legmagasabb az elérhető nyereség a fővárosi belvárosban, ahol 5 és 5,8 százalékos hozam volt mérhető, vidéken pedig 3,1 és 6,6 százalék között mozgott a számított tőkearányos nyereség. Az új lakásoknál ugyanakkor jóval szerényebb hozamok voltak jellemzőek, a nagyobb és magasabb kamatozású hitelfelvétel miatt. A fővárosi új lakásoknál 1,7-3,4 százalék közötti hozamszint volt mérhető, ami több százalékpontos csökkenést jelentett a 2021-es nyereségekhez képest.

Hozzátette: ha a befektetési célú lakásvásárlás a mostani magas kamatkörnyezettel szemben saját erőből történik, akkor az előbbieknél jóval magasabb tőkearányos nyereséget eredményezhet. Használt lakások esetén Budapesten 5,7-7 százalék, új lakások esetén pedig 4,7-5,7 százalék közötti hozamokat számoltak a vizsgált helyszíneken – mondta a vezérigazgató.

Idén élénkülhet a lakáshitelpiac, az MBH Bank elemzői mintegy 940 milliárd forint értékű új jelzáloghitel-volument várnak. Az átlagos kamatszint a jelenlegi 7-8 százalékos szintről 6-7 százalékos tartományba süllyedhet, különösen a 6 százalék alatti kamatok elérése esetén azonban jelentős változás várható a piacon. Ebben a tekintetben a 2024-es év a jelzáloghitelezés fellendülésének kezdő éve lehet – írták.

A csok plusz hitel 2024. januári bevezetése is lendületet adhat az új kihelyezéseknek, várhatóan a piac harmadát jelentő 300 milliárd forint realizálódhat ebben a hitelkörben. A konstrukció bevezetése keresleti oldalon új ügyfélszegmensek megjelenését eredményezheti, az elemzők 12 ezres nagyságrendűre becsülik az idei évben várható szerződések számát. Emellett az állami támogatású otthonfelújítási program várható elindulása, illetve a lakáshitel igénybevételi feltételek javulása szintén élénkítheti a piacot.(MTI)