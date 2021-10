Másodszor fogott padlót a babaváró hitel

A nyár eleji rekordok után augusztusban csökkent a havi lakáshitelezés az MNB közlése alapján. A 117,8 milliárd forintos kihelyezés ugyanakkor még mindig magas tartományban mozog, ami továbbra is élénk lakáshitelpiacra utal. A személyi kölcsönök továbbra is magas szinten maradtak, a babaváró hitel folyósítása viszont a program történetének második legalacsonyabb értékére süllyedt a nyár utolsó hónapjában.

Az augusztusban kihelyezett 117,8 milliárd forintnyi jelzáloghitel bár alacsonyabb az előző havi 132,5 milliárd forintos és a júniusi, rekordértéknek számító 136,7 milliárd forintos volumennél, így is a valaha volt negyedik legnagyobb összegű folyósítást jeleníti meg. Az év hátralévő részében ráadásul tovább erősítheti a dinamikát az októbertől induló jegybanki Zöld Otthon Program.

Éves szinten így még mindig 65,8 százalékos növekedést jelentett az augusztusi lakáshitel folyósítás, ami alapján a nyár közepi csúcs csak fokozatosan csökkenhet le a korábban megszokott alacsonyabb szintekhez, vagyis várhatóan még szeptemberben és októberben is kitart az előző évekhez képest rendkívül magas dinamika.

Stagnáltak a személyi hitelek

Szinte pontosan ugyanolyan mértékű, 45 milliárd forintos volumenű személyi kölcsönt folyósítottak a bankok augusztusban, mint az előző havi 45,3 milliárdos volumen. Így a tavaly a válság és a THM-plafon intézkedés miatt bezuhanó személyi kölcsön kihelyezés éves szinten még a lakáshitelnél is nagyobb mértékben, 80,5 százalékkal nőtt. A továbbra is stabil személyi kölcsön folyósítás irányába mutathat a magas, banki kampányok által is fűtött lakossági kereslet a legnépszerűbb szabad felhasználású hiteltípus iránt.

A babaváró hitelből augusztusban csak 43 milliárd forintot folyósítottak, ami elmarad a júliusi 48,8 milliárd forinttól és a januári mélypont után a második legalacsonyabb folyósítási összegnek számít a több mint kétéves program történetében. A tavaly augusztusban folyósított 45,8 milliárd forint ugyanakkor szintén nem számít kiemelkedőnek az egy megszületett gyermek után kamatmentes hitel esetében, így éves szinten csupán 6,2 százalékos csökkenés jellemezte a babaváró kölcsönt.

