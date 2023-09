Már egy éve a Magyar Cetelem Bank az Auchan pénzügyi szolgáltatója

Tavaly novembertől a Magyar Cetelem Bank az Auchan Magyarország pénzügyi szolgáltatója, ez azt jelenti, hogy minden Auchan vásárló, aki áruhitelt vett igénybe az Auchan áruházakban, és még tart a hitelügylete, a Magyar Cetelem Bank ügyfele. Azok is, akik a korábbi pénzügyi szolgáltató, az Oney Magyarországtól vettek fel hitelt, mert közel egy éve azonos feltételek mellett őket is ügyfelei között tartja számon a Cetelem. Természetesen a jelenlegi és jövőbeni vásárlók is a Cetelem szolgáltatásaival élhetnek az Auchan hiperekben.

Mint ismeretes, az Oney Magyarország Zrt. 2023.09.01-gyel megszüntette magyarországi üzleti tevékenységét, de a fentiek értelmében ez már semmilyen módon nem érinti az Auchan vásárlókat, hiszen az Oney teljes ügyfélportfólióját már 2022 novemberében átadta partnercégének, a Magyar Cetelem Banknak, így biztosítva az üzletmenet folytonosságát. Ez egyben azt is jelenti, hogy azok a vásárlók, akik Auchan kártyával rendelkeznek, a továbbiakban is a megszokott módon használhatják kártyájukat. A pénzügyi szolgáltatások egyéb elemei – így az áruhitel is – szintén elérhető az Auchan 18 hipermarketjében. Az áruhitel esetében a vásárlók természetesen a Magyar Cetelem Bank szolgáltatásával találkozhatnak, ami 2023. szeptember 1-jétől már akár egy okostelefonnal is igénybe vehető az áruházakban elhelyezett QR kód leolvasását követően. A műszaki termékekre hosszú távú Auchan Garancia is igénybe vehető, amivel érdemes élni.