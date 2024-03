Már csak néhány nap maradt a sokat érő CSOK Plusz kedvezményre

Néhány napjuk maradt azoknak, akik még úgy akarják felvenni a 2024-től élő CSOK Pluszt, hogy az igényléskor nem vállalnak gyereket. A kormány által adott átmeneti kedvezményt március 31-ig használhatják ki azok a fiatal házasok, akiknek már 2024-ben született meg a gyermekük, de még az igénylés előtt. Áprilistól a CSOK Pluszhoz az igényléskor mindenképpen új gyermeket kell vállalni – hívja fel a figyelmet a legfontosabb szabályokat összefoglaló Bank360.hu.

2024-től új időszámítás kezdődött a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) igénylők számára. A 2023 végével megszűnt régi CSOK közvetlen támogatását még fel lehetett venni már megszületett gyermekekre is, a 2024-től induló CSOK Plusz azonban már csak kedvezményes hitelt ad, azt pedig csak új gyermek vállalásával lehet igényelni.

A kormány azonban három hónapra nyitott egy kiskaput, amin már megszületett gyermekkel is beléphetnek a fiatal házasok. Az átmeneti kedvezmény alapján ugyanis a 2024. január 1. és 2024. március 31. között benyújtott CSOK Plusz igénylések esetében a már 2024-ben, de még a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően megszületett vagy örökbefogadott gyermeket is vállalt gyermekként kell figyelembe venni az igénylés elbírálásakor.

Ha tehát a CSOK Pluszt kérő házaspárnak idén már született gyermeke, akkor az igénylést mindenképpen érdemes benyújtani március 31-ig, hiszen ebben az esetben máris teljesítették a minimális gyermekvállalási feltételt, jár a legalább 15 milliós hitel. Ha viszont már áprilisban igénylik a CSOK Pluszt, akkor mindenképpen újabb gyermeket kell vállalniuk, bár a maximális hitelösszeg meghatározásánál figyelembe veszik a korábban megszületett gyermeket is, ami így lehet akár 30 millió forint is – hívja fel a figyelmet Vrazsovits Rita. A Bank360.hu családtámogatási szakértője szerint a jogszabály ezzel el akarta kerülni, hogy a házaspárokat azért érjen hátrány az új támogatás első hónapjaiban az igénylés előkészítése során, mert például a vártnál előbb születik meg a gyermekük, és ezzel önhibájukon kívül lecsúsznának a lehetőségről. Másfelől a CSOK Plusz egyéb feltételeinek teljesítéséhez is időre van szükség, amit esetleg az év első hónapjaiban megszületett gyermek esetében nem mindenki tudott volna megoldani.

A Bank360.hu 10 pontban össze is foglalta a CSOK Plusz legfontosabb szabályait. Ezekkel igénylés előtt mindenképp tisztában kell lenniük a fiatal házasoknak.

Gyermekvállalás nélkül nincs CSOK Plusz

A 2023 végén lezárult CSOK-hoz és a januártól megemelt összeggel futó falusi CSOK-hoz képest a legnagyobb változás, hogy – a három hónapos átmeneti időszak kivételével – csak akkor lehet igénybe venni a CSOK Pluszt, ha az igénylés után legalább egy gyermeket vállalnak az igénylők. Ezt attól függetlenül meg kell tenni, hogy az igénylő párnak született-e már korábban gyermeke vagy sem.

2024. március 31-ig más szabályok érvényesek a gyermekvállalásra

A 2024. január 1. és 2024. március 31. között benyújtott kölcsönkérelmek esetében a már 2024-ben, de a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően megszületett vagy örökbefogadott gyermeket is vállalt gyermekként kell figyelembe venni a kölcsön tekintetében.

Támogatás nincs az elején, csak kedvezményes kölcsön

A CSOK korábbi formájával ellentétben az igényléskor vissza nem térítendő támogatás nem vehető igénybe, csak kamattámogatott kölcsön vehető fel. Egy gyermek után legfeljebb 15, két gyermek után legfeljebb 30, három gyermek után pedig legfeljebb 50 millió forint igényelhető. A kölcsön ügyleti kamata legfeljebb 3 százalék lehet, ami a kamattámogatás időszakában fix. A bankok eltérő kamatokat és THM-eket kínálnak, az ajánlataikat CSOK Plusz kalkulátorral érdemes összehasonlítani.

Később csökkenthető a tőketartozás

A szerződéskötéstől számolva a második és minden további gyermek születése után 10 millió forint tőketámogatást ad az állam, vagyis ennyivel csökken a fennálló tartozás összege. A támogatás az örökbefogadott gyermekek után is igényelhető.

Elég lehet a 10 százalékos önerő

Januártól változtak a hitelhez elvárt önerőre vonatkozó szabályok, ami érinti a CSOK Pluszt igénylőket is. 2024-től a 41 év alatti, első lakását megvásárló hiteligénylőknek elég akár 10 százalék önerőt felmutatni a vásárláshoz. Aki nem teljesíti ezeket a feltételeket, továbbra is 20 százalék az elvárt minimum. A 10 százalékos önerőt nem kötelezőek alkalmazni a bankok, az egyedi hitelbírálat során kérhetnek ennél magasabbat továbbra is.

Szigorúbb elvárások vonatkoznak a tb jogviszonyra

A CSOK Plusz igényléséhez legalább 2 éves, folytonos társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni az igénylő házaspár legalább egyik tagjának. A CSOK korábbi formájánál elég lehetett fél vagy egy év is, 2024. januártól azonban már legalább két évre van szükség. Ezen belül az igénylést megelőző félévre szigorúbb elvárások vonatkoznak, mint az igazolandó időszak többi részére.

Csak fiatal házaspárok vehetik igénybe a kölcsönt

Az igénylést csak fiatal házaspárok adhatják be, a feleségre vonatkozóan pedig plusz elvárás, hogy nem lehet 40 évnél idősebb. 2025. december 31-ig a 41 éves korhatár figyelmen kívül hagyható, de csak abban az esetben, ha az igénylő házaspár igazolja a már legalább 12 hete tartó várandósságot. A CSOK Pluszt sem egyedülálló szülők, sem élettársak nem vehetik igénybe.

A törlesztőrészlet az első évben alacsonyabb

A CSOK Pluszt igénylőknek az első évben csak a hitel kamatát kell fizetniük, a tőketörlesztés csak a második évben indul, ezért az első évben alacsonyabb lesz a törlesztőrészletük. Emellett a szerződéskötéstől számítva az első gyermek megszületésekor egyéves hitelfizetési moratóriumot kérhetnek az igénylők. Ebben az esetben egy évig nem kell törleszteni, azonban a hitel futamideje meghosszabbodik.

A CSOK Plusz felvehető a falusi CSOK-kal együtt is

A falusi CSOK támogatás mellé igénybe vehető a CSOK Plusz kamattámogatott hitel is, de csak abban az esetben, ha valamelyik preferált kistelepülésen vásárolunk vagy építünk ingatlant, illetve ha megfelelünk mindkét támogatás feltételeinek, beleértve a társadalombiztosítási jogviszony igazolását, a gyermekvállalást és a támogatás felhasználásra vonatkozó szabályokat is.

A CSOK Pluszt nem lehet korszerűsítésre fordítani

A CSOK Plusz felhasználható lakás vagy egylakásos lakóépület építéséhez, vásárlásához, lakás megvásárlásával egybekötött bővítéshez vagy meglévő ingatlan bővítéséhez. Más cél azonban nem valósítható meg a segítségével, nem lehet például több önálló lakásból álló családi ház kialakítására vagy az ingatlan korszerűsítésére fordítani.

Hirdetés