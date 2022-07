Már 45 SPAR üzletben van lehetőség leadni a használt sütőolajat

A SPAR idén júniusig újabb tizenegy használt sütőolaj-gyűjtőt helyezett ki országszerte, így immár közel félszáz hiper-, és szupermarketben adható le kényelmesen az egyébként környezetszennyező, de korszerű technológiával újrahasznosítható anyag. Egyetlen csepp használt háztartási étolaj is káros hatással van az élővizekre, ezért is fontos, hogy ne öntsük a lefolyóba és ne dobjuk a kukába!

Egyetlen év alatt közel 25 ezer tonna használt étolaj keletkezik a hazai háztartásoknál, s ennek a tetemes mennyiségnek egyelőre csak a töredéke kerül gyűjtőpontokra. A használt sütőolaj és zsiradék erősen környezetszennyező, ezért is fontos, hogy ne öntsük a lefolyókba ezeket, hanem adjuk le az arra kijelölt szelektív gyűjtőhelyeken.

„A SPAR Magyarország tavaly indította el a használt étolaj és zsiradék újrahasznosítási programját, amelynek révén egy három hónapos tesztidőszakot követően 2021-ben kilenc hiper-, és huszonöt szupermarketünkben állítottunk fel egy-egy 800 literes kapacitású, speciális tárolót. Élelmiszer-hulladékok gyűjtésére és feldolgozására szakosodott partnerünk, a Biotrans Kft. a tárolókba leadott használt sütőolajat és zsiradékot ezekről a gyűjtőpontokról rendszeresen elszállítja, ülepíti, majd a felhevítést követően biodízel üzemanyag készül belőlük. Örülünk, hogy idén júniusig újabb tizenegy átvevőponttal bővíthettük ezt a rendszert, s az a cél, hogy a jövőben minden egyes áruházunkban, ahol erre lehetőségünk van, kialakítsunk ilyen átvételi helyeket” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A legújabb 11 sütőolaj-gyűjtő az alábbi városokban érhető el:

SPAR szupermarketek:

2900 Komárom, Klapka Gy. u. 69.

7500 Nagyatád, Korányi S.u. 21-23.

8300 Tapolca, Juhász Gyula út 3437/49 hrsz.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18.

8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59.

8700 Marcali, Szigetvári u.3.

9443 Petőháza, SPAR út 1.

9600 Sárvár, Laktanya u. 32-44.

9800 Vasvár, Alkotmány u. 95.

INTERSPAR hipermarketek:

1103 Budapest, Sibrik Miklós út 32.

8000 Székesfehérvár, Budai u. 41.

A visszajelzések kedvezőek, s az eddigi eredmények is visszaigazolják a cégcsoport környezettudatos törekvéseit. Míg a program tavalyi bevezetését követően a SPAR-nál 2021 júliusától decemberig 13 ezer kilogramm használt étolaj került a kihelyezett tartályokba, addig csak az idei év első öt hónapjában ennek már több mint dupláját, 28 ezer kilogrammnyi újrahasznosítható sütőolajat és egyéb használt zsiradékot helyeztek el a vásárlók a hazai üzletlánc gyűjtőpontjain. A vevők üvegben, PET palackban vagy akár saját csomagolásukba visszatöltve is leadhatják ezt a fajta háztartási hulladékot, segítségképpen pedig egy interaktív térképén is megkereshetik, hogy mely áruházakban vannak átvevőpontok.

A helyszínek mindig friss listája elérhető a SPAR fenntarthatósági weboldalán: https://www. sparafenntarthatojovoert.hu/ szelektiv-hulladek