Manpower: a munkáltatók 31 százaléka tervez létszámbővítést a második negyedévben

A magyarországi munkáltatók 31 százaléka a második negyedévben munkaerőkeretének bővítését, 22 százalékuk azonban csökkentését tervezi. A munkaerő felvétel az ágazatokat tekintve főként a kommunikációs szolgáltatásokat és az IT területét érinti – derül ki a Manpower Magyarország kedden közzétett munkaerőpiaci előrejelzéséből.

Az egyes régiókat vizsgálva jelentősek az eltérések. Az országos átlag felettiek a munkáltatók létszámbővítési várakozásai Budapesten, Közép- és Észak-Magyarországon, valamint Dél-Alföldön. Ugyanakkor Észak-Alföldön és a Dunántúl legnagyobb részén sem számottevő növekedés, sem csökkenés nem várható a létszámban. A Közép-Dunántúlon azonban jóval többen számítanak elbocsátásra, mint munkaerőfelvételre.

Az egyes szektorokat vizsgálva megállapították, hogy a legnagyobb felfutást a kommunikációs szolgáltatások, az IT, illetve a pénzügy és ingatlan ágazatokban várják. Átlag körüli mértékben bővíthetnek létszámot az alapanyag- és feldolgozóipar, valamint a fogyasztói javak és szolgáltatások területén. Jóval szerényebbek a kilátások az energia és közmű szegmensekben, miközben a logisztika és autóipar területén inkább a létszámleépítés lehet a jellemző.

Hozzátették, hogy cégméret alapján jellemzően a legnagyobb, 5 ezernél több alkalmazottal rendelkező munkáltatók körében lehet több elbocsátásra, mint munkaerőfelvételre számítani, a többi kategóriában jóval optimistábbak a kilátások.

A közlemény idézte Fehér Tamást, a Manpower magyarországi, horvátországi és szlovéniai ügyvezető igazgatóját, aki elmondta a piaci szereplők igyekeznek megtartani a bevált munkaerőt, miközben most látják időszerűnek a betöltetlen pozíciók fokozatos feltöltését is. Ez a stratégia hosszabb távon kifizetődőnek látszik, mivel a munkaerőpiac feszes, ennek mértéke pedig egy fellendülés nyomán tovább fokozódhat.

A ManpowerGroup a világ 42 országában, több mint 40 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, amelyben Magyarországon a munkáltatók 525 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2024 második negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

A ManpowerGroup évente körülbelül 3,4 millió munkavállaló elhelyezkedésében segédkezik, világszerte csaknem 400 000 ügyfelet kiszolgálva. Magyarországon a Manpower már több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés területén.(MTI)