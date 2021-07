Mag nélkül a csapott le az olcsó dinnye

És megszületett a bébi görögdinnye is. A mag nélküli görögdinnye lett a legolcsóbb a nyári hónap-forduló hétvégére. Szokás szerint lejjebb csúsztak a dinnyeárak.

Biztatja a miniszter a magyar vásárlókat, hogy vegyék és egyék a magyar dinnyét, mivel az nem csak finom, hűsítő csemege a forróságban, hanem segítik is ezzel azokat a gazdákat, akik erre építették megélhetésüket. Ehhez nem is férhet kétség, de hát a vásárló válogatós maradt, és ugyan szereti a dinnyét, de megnézi az árát is. Mi is ezt tettük ismét.

A dinnyeárak mozgásának hagyományos tapasztalata, hogy a szezon elején magasról indul, majd csúszik lefelé a szezon haladtával. A termelők szívesen kínálnák a finom csemegét akár szeptember végéig is, ami arra utal,hogy termett belőle elég.

De hát a dinnyepiac is piac, az időjárás diktál itt is, most szerencsére a sok napsütés és a meleg a dinnyetermelők javára játszik. Terem is, fogy is szépen. És az import sem zavarta össze a vásárlók fejét, ami ha régebben összecsúszott a magyar dinnye érésével, akkor bizony tudott kalamajkát okozni az árakban, kisebb értékű számjegyek irkálására kényszerítve a termelőket az árcédulákra. A 100 forintos árhatár jelentette régebben a termelőknek a szezon végét, már ami az eredményességet illette. Hát most ott nem tartunk, igaz, közben azért a költségek szépen megemelkedtek itt is.

Két hét után olcsóbb a dinnye, a magszegény nagyon

Nem csak a vásárlók kóstolgatják a dinnyét, hanem a boltosok, árusok is a piacot. Enélkül nem is menne, figyelni kell a vásárló minden rezdülésére, mennyit is hajlandó áldozni a dinnyéjére a nagy hőségben. és nyilván nem meglepetés, hogy július végére a hónap közepéhez mértekhez képest lejjebb ment a dinnye ára, tehát hozta a piac a szokásos formáját.

A meglepetés, hogy a magszegény dinnye lett sok áruházban a legolcsóbb. Könnyen lehet, hogy most ez lett a vásárlócsalogató, és lehet is belőle elég a hazai piacon. Kérdés persze, hogy a dinnyeexport hogyan halad közben.

A bejegyzés összeállításakor a következő görögdinnye árakat találtuk az áruházak honlapján:

áruház július 17 július 30 Penny 149.- (239.-) szórólap 135.- (199.-) csíkos, szórólap, hétvégén Aldi 199.- online bevásárlás 149.- (299.-) magszegény 149.- online bevásárlás Lidl . . 149.- magszegény július 29-augusztus 1 Tesco 219.- webáruház 149.- csíkos, webáruház Spar 279.- webáruház 149.- magszegény 179.- csíkos, webáruház Auchan 198.- (229.-) webáruház 179.- csíkos, webáruház CBA Príma 219.- webáruház 179.- csíkos, webáruház kifli.hu 279.- webáruház 199.- csíkos, webáruház Forrás: áruházi honlapok, 2021. július 17., július 30., zárójelben: eredeti ár

Megszületett a bébi görögdinnye

A Spar kínálja a bébi névre hallgató görögdinnyét, ami három kilós és 249 forint kilója. A Tesco is kínál minidinnyét, 189.- forintért, de van bio is a Pennynél 299-. forintért. A Kifli.hu minidinnyéje 349.- forint. Persze, itt is több tényező számít az árban, a kisebb súly mellett ugyanolyan finomnak kell lennie, mint a súlyosabb darabnak és az sem mindegy, hol termesztik.

(blokkk.com)