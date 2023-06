Ma van a Múzeumok éjszakája

Ma tartják a Múzeumok éjszakáját. Az immár 21. alkalommal megszervezett eseményt idén „TRendben vagyunk” mottóval hirdették meg, a programsorozat kiemelt helyszíne Veszprém lesz. A szervezők országszerte több mint 440 kulturális intézményben mintegy kétezer programmal várják az érdeklődőket.

A minden évben sok százezer embert vonzó Múzeumok éjszakáján számtalan fővárosi és vidéki múzeumban szerveznek programokat, de megnyitja kapuit a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ, a SZTAKI, az Országos Levéltár, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, az Állatorvostudományi Egyetem, a hatvani Volán-telep vagy a MÁV Dombóvár-Pécs Központi Forgalomirányító Központja is.

Lesznek tárlatvezetések, koncertek, gyermekprogramok, színházi előadások, és a szervezők több eseménnyel tisztelegnek Neumann János születésének 120. évfordulója előtt is.

Az Európa Kulturális Fővárosa program évében Veszprémben számos múzeumi és kísérőprogrammal készülnek. Különleges tárlatvezetések, interaktív digitális workshopok, filmvetítés, színdarab, nyomozós kalandjáték, valamint hagyományőrző programok is várják az érdeklődőket. A megújult Laczkó Dezső Múzeumban a Balaton festője, Egry József alkotásaiból látható kiállítás, amelyhez nem mindennapi tárlatvezetések kapcsolódnak.

A szervezők közlése szerint a Múzeumok éjszakája programjai Budapesten idén is közös karszalaggal látogathatók, ezzel a karszalaggal lehet közlekedni a BKK kizárólag ezen az estén üzemeltetett múzeumi járatain is.

A Múzeumok éjszakája részletes programja a muzej.hu honlapon olvasható.(MTI)